Meg Ryan llegará a la pantalla chica

Después de claros fracasos en el séptimo arte, la actriz vuelve al ruedo laboral participando de un nuevo proyecto televisivo que la tendrá como protagonista

Aquellos que poseen más de 30 años recordarán a esta rubia debilidad como figura principal de algunas comedias románticas. En su momento, Meg Ryan fue una de las actrices mejor pagas de Hollywood, con su interpretación en Cuando Harry conoció a Sally como el puntapié inicial de su carrera cinematográfica. Entre otros filmes de los que formó parte, se destacan: Algo para recordar (1993), French kiss (1994), Adictos al amor (1997) y Tienes un e-mail (1998) .

Sin embargo, los éxitos de la actriz encontraron su fecha de caducidad hacia el cambio de milenio, cuando se embarcó en Prueba de vida , una pieza dramática dirigida por Taylor Hackford, junto con Russell Crowe como partenaire. Durante el rodaje, las chispas se encendieron entre los protagonistas, quienes iniciaron un breve romance.

Esta situación pasional provocó que Meg se divorciara de su esposo y colega, Dennis Quaid, con el que mantenía uno de los matrimonios más adorados de Hollywood.

El affaire fue difundido por la prensa internacional, resultando nocivo para la promoción de la película, que concluyó siendo un fracaso rotundo en cada país donde se estrenó.

En la actualidad, la actriz recibió una propuesta que no pudo rechazar: el protagónico en Picture Paris, una nueva sitcom que emitirá el canal Epix.

La serie está basada en el corto homónimo que Julia Louis-Dreyfus (Seinfeld) protagonizó en 2011, y cuya dirección y guión estuvieron a cargo de su esposo, Brad Hall.

En esta producción, Ryan encarnará el personaje de una mujer casada que sufre el síndrome del “nido vacío” porque sus hijos, ya adultos, se han ido del hogar familiar. Entonces, esta madre y su esposo deciden viajar a la ciudad de las luces para iniciar una nueva etapa en sus vidas.

Para Meg este proyecto pensado para televisión implica todo un desafío, porque sus trabajos en la pantalla chica fueron solo algunas breves y escasas participaciones, como las de As the world turns, Web therapy o Curb your enthusiasm, entre otros.

La estrella necesita volver al ruedo con una producción exitosa ya que desde hace tiempo su carrera ha perdido el rumbo.