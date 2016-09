Mel Gibson “mató” a Batman vs. Superman

El actor se unió al tren de los que critican a Batman vs. Superman, y todas las producciones con presupuestos exorbitantes. “Pienso que hay mucho desperdicio en gastar US$ 200 millones, pero quizás si hiciera una de esas cosas con las pantallas verdes (filmar en estudio para agregar el fondo luego) pensaría diferente. No sé, me parece que podrían hacerlas por menos”, dijo el realizador de Apocalypto, por la cuál gastó solo US$ 30 millones.

Sobre la aventura de DC Comics protagonizada por Ben Affleck, afirmó: “Es un pedazo de m… No me interesan esas películas. ¿Sabés cuál es la diferencia entre los superhéroes reales y los de los cómics? Los que son de verdad no llevan ropa de licra. Así que no sé. La licra debe ser carísima”.