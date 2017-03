“Mi vida privada no es una actividad de exposición”

En vísperas del concierto que dará en nuestra ciudad, en el que realizará un recorrido por todas sus canciones, Antonio Birabent trabaja en algunas producciones discográficas

Curioso e inquieto, Antonio Birabent siempre sintió atracción por el arte y toda aquella actividad creativa para expresarse. De esta manera, han convivido en él varias disciplinas, entre ellas la música y la actuación, forjándolo como un artista versátil.

Su trayectoria tomó diferentes caminos: se desempeñó como fotógrafo, escribió algunos textos, condujo un programa de televisión, pero principalmente siguió los senderos de la música y la actuación.

En 1993, llegó su debut discográfico con Todo este tiempo. Desde entonces, ha compuesto y producido 17 álbumes. Una de estas obras, Familia canción, fue realizada junto con Moris, su papá y prócer rockero.

Además, Antonio incursionó en el séptimo arte, ya que formó parte de películas como Tango Feroz, El impostor y Sabés nadar, entre otras. Mientras que en televisión integró emblemáticos elencos de las reconocidas series Verdad-consecuencia, Por ese palpitar, Epitafios y La casa del mar.

En una entrevista con este medio, el intérprete se expresó sobre el recorrido artístico y sus proyectos laborales para 2017. Además, habló de su presentación musical el próximo 17 de marzo en La Plata. La cita tendrá lugar en Pachanga, a las 21, calle 54 Nº 632.

—Si pudieras elegir un momento de felicidad plena, ¿cuál sería?

—La felicidad en mi vida tiene que ver con poder estar en el mar, caminar en una montaña, tocar la guitarra sin objetivo alguno y reírme con mi hijo. Esa es mi felicidad.

—¿Cómo te llevás con las nuevas tecnologías?, ¿qué mirada tenés sobre las redes sociales?

—Las redes sociales son traicioneras. Estoy tratando de alejarme de ellas. Prefiero tomar distancia y usarlas de manera excepcional. Por ejemplo, no las tengo instaladas en mi teléfono. Por otro lado, creo que funcionan como una herramienta útil para comunicar lo que hago.

—¿Qué pensás sobre la televisión actual?

—No tengo una opinión formada. Creo que la pantalla chica siempre fue más o menos lo mismo y cumple el rol de entretener, básicamente. Si uno tiene eso claro, es siempre mejor.

—¿Tenés alguna cábala o ritual? ¿Cómo te preparás para cada show?

—Antes de salir a los escenarios intento estar en calma durante algunos momentos. Trato de respirar profundo y de subir sabiendo que lo que sucederá allí es importante para mi. Eso le da un valor al show en sí mismo, más allá de los demás.

—¿Quiénes son tus referentes? ¿Lograste entablar amistades durante tu tránsito en el medio artístico?

—Conocí muchísima gente en estos 25 años que llevo haciendo música, pero no tengo referentes. Sin embargo, sucede que hay varias personas que me gusta lo que hacen y los valoro. Pero en mi caso, la referencia no tiene que ver con el ambiente, sino con cosas más personales.

—¿Te costó mantener un bajo perfil?, ¿cómo te llevás con la notoriedad pública?

—No me gusta la frase “Bajo perfil”. Mi profesión no lo tiene. El bajo perfil lo tiene, por ejemplo, un zapatero que trabaja desde hace 50 años en lo mismo y ya ni levanta la mirada cuando ingresa un cliente a su negocio. Mi actividad es de exhibición pero mi vida privada no es una actividad de exposición. Esa es la diferencia que hay que entender.

—¿Cómo es un día en tu vida?

—No podría explicar lo que es mi rutina porque mis días cambian constantemente. No tengo días fijos porque mi actividad hace que se colmen de cosas y que varíen muchísimo. Todo depende de si estoy metido en algo concreto o inmerso en preparativos.

—¿Qué te traés entre manos para este año? ¿Cómo será tu presentación en La Plata?

—Siempre me estoy sumergiendo en trabajos nuevos, aunque, a veces salen y a veces no. Las ideas pueden llegar a destino y otras quedarse en el camino. Ahora, por ejemplo, tengo tres trabajos discográficos distintos en la cabeza, que no sé hacia dónde van ni si van a llegar a algún puerto. Pero lo importante es que siempre me entretengo con algo. Por otro lado, estoy tocando y presentando los álbumes que edité el año pasado. Se trata de dos discos, Hijos del rock y O. Ambos se editaron juntos, en una misma caja. En el concierto que haré en La Plata, además de cantar canciones de otras épocas, vamos a tocar temas de estas dos producciones.