Miriam Lanzoni: “Estoy en una crisis emocional”

La expareja de Alejandro Fantino confesó que no está viviendo un buen momento personal, luego de la ruptura con el periodista

La actriz Miriam Lanzoni estuvo en el programa de Mirtha Legrand y se explayó sobre la decisión que tomaron con Alejandro Fantino, que en su momento parecía solo temporal. Sin embargo, ahora a ambos les está costando solucionar las diferencias que los alejaron. La mujer se emocionó al ser consultada por su situación amorosa y, con los ojos llenos de lágrimas, contó: “Yo no me acuerdo cómo era mi vida antes de Alejandro. Más allá de lo que pueda pasar no hay nada malo para decir de él, es un ser extraordinario, maravilloso y lo admiro mucho, la crisis emocional tiene más que ver conmigo que con él”.

Con un tono reflexivo, explicó que la decisión de “tomarse un tiempo” conlleva el miedo a perder al otro, pero que prefiere pasar por este proceso, ya que según la bella artista “el amor con Alejandro está intacto, solo el tiempo dirá si podemos volver a estar juntos”.

Además, hizo una revelación sobre el último tiempo juntos. “En los diez años de relación no hubo discusiones, salvo en las últimas semanas, cuando le tiré un anillo que me había regalado y me sentí una tonta”, se sinceró.

El reto de la Chiqui

La diva de los almuerzos escuchó atentamente lo que la ex de Fantino tenía para decir y no se quedó callada: “No abandones, no se encuentran hombres así todos los días”, le dijo en un principio. Sin embargo, la Chiqui continuó: “Pobre hombre, lo estás haciendo sufrir. Vos sos la complicada acá, la difícil”. Luego, atenuó sus comentarios y concluyó: “No te acostumbres a vivir sola, tampoco”. Esos fueron los “retos” que tuvo que escuchar la mujer, aunque Mirtha comentó que no le iba a aconsejar más nada. Dady Brieva, quien estaba en la mesa, estuvo muy atento para distender el momento y bromear: “¡Te lo dice Mirtha, tu mamá, te lo dicen todos y hacés lo que querés!”, lo que hizo estallar en carcajadas a quienes se encontraban en la mesa.