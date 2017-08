Mirtha Legrand le pasó factura en su mesa a Adrián Suar

La diva de los almuerzos le recriminó no haberla tenido en cuenta para el spot del Día del Amigo que grabaron Marcelo Tinelli y Susana Giménez

Tras haber sido dejada de lado para el spot por el Día del Amigo que Telefe y Canal 13 realizaron con Susana Giménez y Marcelo Tinelli, Mirtha Legrand aprovechó la presencia de Adrián Suar en su mesa para dejarle en claro su disgusto. “Muchas gracias por haberme puesto en la publicidad”, ironizó.

Sin embargo, la cabeza de Pol-ka le explicó que la idea fue del canal de las pelotas, desde donde lo contactaron para pedirle la participación del conductor de ShowMatch. “Pasó lo siguiente: la publicidad respondía a la idea de juntar a los clásicos rivales de toda la vida. Me llamaron y me dijeron que iban a hablar con Marcelo, a ver si se sumaba y que ellos tenían a Susana, ya que en el imaginario popular hay una cierta rivalidad entre ellos. Yo les dije que me parecía bárbaro. En ese momento, cuando estábamos grabando pensé: Yo la tendría que llamar a Mirtha” se excusó Suar. Asimismo, contó que ni bien se conocieron las imágenes, la diva de los almuerzos le envió un mensaje diciendo que estaba dolida por el ninguneo.

“No fue una cuestión de vanidad, me produjo dolor, me sentí ninguneada. Te voy a confesar una cosa, se me llenaron los ojos de lágrimas”, reveló la diva durante el almuerzo al que fue invitado el productor.

El Chueco intentó suavizar un poco la situación y le dedicó unas palabras. “Nosotros te amamos en el canal. Lo que más me conmueve de vos es que a esta altura de tu vida te sigue importando eso, estabas muy dolida, y yo te entendí. En ese momento hablé con tu nieto y le dije: Nacho, por favor, aflojame a la abuela. Y él me dijo: Yo estoy tan enojado como ella”, contó Adrián.