Mirtha Legrand le pidió perdón a Luis Majul durante su programa

Esta semana, Mirtha Legrand y Luis Majul ueron los protagonistas de un duro enfrentamiento. En vivo, la diva se había quejado de que el periodista le puso como condición para ir a su programa que ella lo visitara en su ciclo de América. Pero el verdadero punto de conflicto surgió cuando a la salida de un evento, al ser consultada sobre el tema, la Chiqui trató de estúpido a Majul. Este enseguida salió a responderle de manera cortante, "Hasta que ella no me deje entrevistarla después, esto no va a cambiar", había dicho.

Sin embargo, durante la emisión de esta semana de La Noche de Mirtha, la diva aprovechó para disculparse con el periodista. "Aprovecho para pedirle disculpas a Luis Majul, lo hago público porque yo estuve mal", dijo sinceramente. También explicó que fue lo que realmente pasó. "Un cronista me dijo '¿vio lo que dijo Majul.? Que va a ir al programa con su perro', 'hay que estúpido', dije". Por último la conductora reconoció que no lo llamó por teléfono para disculparse, y que ese paso le corresponde a ella. "No me llamó, yo debí llamarlo".