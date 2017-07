Mirtha Legrand pidió: “No me copien”

La diva de los almuerzos realizó una fuerte crítica al nuevo programa de Andy Kusnetzoff por las semejanzas con su histórico ciclo. “Ahora comen en todos lados”, se quejó

Mirtha Legrand no gana para disgustos. Días atrás, la diva de los almuerzos se mostró indignada con los directivos de El Trece por no tenerla en cuenta para el spot publicitario que filmó en conjunto con Telefe. En el mencionado clip, que apostaba a la unidad de los canales frente a la adversidad, aparecían Marcelo Tinelli y Susana Giménez, figuras de ambas emisoras.

Como si esto fuera poco, el fin de semana pasado Telefe estrenó un nuevo ciclo conducido por Andy Kusnetzoff que se asemeja demasiado al programa de la “Chiqui” Legrand. Se llama PH: podemos hablar, se emite los sábados y en cada emisión distintos famosos se sientan en una mesa junto a Andy. Los invitados, además de debatir acerca de la realidad del país y el medio, cenan junto al conductor.

Consultada por esta similitud, Mirtha respondió sin pelos en la lengua: “Voy a hablar con Martín Kweller (el dueño de Kuarzo, la productora de ambos ciclos), le voy a decir que no copien programas. Yo lo tengo registrado, así que es una copia. Está mal eso. Además Kusnetzoff tiene talento para hacer otras cosas. ¿Por qué me van a copiar? Yo no copio a nadie, que no me copien (sic) a mí”, dijo tajante.

Luego, con un tono amenazador, la “Chiqui” agregó: “Es la misma productora, así que no está bien. ¡Yo lo tengo registrado! Ahora comen en todos los programas. ¡Basta, basta! Yo no copio... ¡no me copien!”, exclamó.