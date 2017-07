Mirtha Legrand trató de estúpido a Luis Majul

Desde hace años, Luis Majul no visita la mesa de Mirtha Legrand. El último domingo, la Chiqui contó: “A este programa no quiere venir, porque él quiere que vaya al suyo y yo no voy a ninguno”. Luego, una periodista le contó que Majul estaría dispuesto a ir a lo de Mirtha, pero solo con su perro, a lo que la diva de los almuerzos contestó tajante: “No, ¿qué perro? ¿Tiene un perro? Qué estúpido, es un estúpido”.

Según Majul: “Ella va a poder seguir haciendo sus programas geniales sin mí, y yo voy a seguir haciendo La Cornisa sin ella. Hasta que ella me vuelva a invitar, y me deje hacerle una entrevista”.