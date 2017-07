Mirtha, sobre el spot de Tinelli y Susana: "Me sentí ninguneada"

El Trece y Telefé se unieron para enviar un mensaje muy especial por el día del amigo. El spot mostraba a Marcelo Tinelli y a Susana Giménez vestidos de gala, para celebrar la amistad, dejando atrás las diferencias. Ambas figuras grabaron también un divertido y emotivo especial que se vio en ambas pantallas en simultáneo, en donde charlaron unos minutos.

Sin embargo Mirtha Legrand , otra de las grandes figuras de la televisión nacional y estrella de canal trece, no fue parte del anuncio, y durante su programa no dudó en contar como se sintió al respecto. "Me dolió mucho porque podríamos haber estado los tres.", dijo la diva cuando Marcelo Polino le preguntó que pasó por su cabeza al ver por primera vez el video.

"Me dolió, que no es lo mismo que el enojo, porque yo soy muy amiga de Susana de toda la vida, somos familia, ella siempre lo dice", relató. "Todo esto se gestó durante el Martín Fierro. Hablé con las autoridades del canal, ellos culpan a Telefé pero bueno... fueron responsables los dos. Sentí como que era menos". Durante el especial, los canales usaron las primeras sílabas de los nombres de los conductores para trasmitir el mensaje, que se resumía en SUMAR. Según la diva de los almuerzos, incluirla no hubiese sido un problema. "Hubiese sido SUMARLE, por Legrand".