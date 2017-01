Mischa Barton salió del hospital psiquiátrico y dijo que la drogaron

La actriz se había internado voluntariamente después de haber tenido un extraño episodio con gritos incoherentes que alarmaron a todos los vecinos de la cuadra

La protagonista de la conocida serie adolescente The O.C. (2003-2006), Mischa Barton, fue hospitalizada el jueves pasado, luego de que los habitantes de su barrio la denunciaran por tener un comportamiento muy extraño, tras haber estado celebrando su cumpleaños con algunos de sus amigos. Por eso, cuando la Policía se acercó a ver qué estaba sucediendo en la casa, accedió voluntariamente a que la trasladaran al centro médico Cedars-Sinai para que le realizaran los estudios correspondientes.

Una vez que los doctores obtuvieron los resultados definitivos, la intérprete salió y en diálogo con el medio norteamericano People aseguró que los profesionales le habían encontrado restos de una droga llamada GHB, conocida por ser empleada por violadores debido a sus efectos anestésicos. Mischa contó que durante su festejo se había empezado a sentir mal y hasta pensó que le habían puesto algo en su bebida. En este sentido, con el correr de las horas, los síntomas se estaban intensificando demasiado.

“Quiero agradecer enormemente a todos los profesionales del Cedars-Sinai por sus excelentes cuidados”, sostuvo Barton y agregó que lo que le había pasado en la noche del 25 de enero “es una lección para las mujeres jóvenes, tengan cuidado de su entorno”. La intérprete incitó al género femenino a estar atento a cualquier tipo de hecho similar.

En un principio, las sospechas apuntaban fuertemente hacia ella. Es que Barton tiene un pasado muy relacionado a las drogas y en 2009 fue internada contra su voluntad para comenzar un tratamiento de desintoxicación. Por otra parte, también fue conocida por sus problemas familiares, ya que hace dos años le inició una demanda a su madre, a quien acusó de quedarse con sus ganancias y una mansión tasada en casi 8 millones de dólares.

A pesar de lo bien que le fue con The O.C., la actriz nunca pudo recuperar el reconocimiento del público. Sin ir más lejos, el año pasado participó de la edición nortea­mericana de Dancing with the stars (Bailando con las estrellas), intentando volver a ganar algo más de popularidad en el mundo del espectáculo aunque sin resultados favorables.