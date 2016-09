Morfi: el antes y el después del almuerzo

Gerardo Rozín y Santiago Giorgini se expresaron sobre el programa que realizan, los distintos formatos y la visión respecto al rating

Si una producción es exitosa, no hay mejor manera de reflejarla que construyendo una saga. Eso es lo que sucede con Morfi, todos a la mesa, Morfi café y La peña de Morfi. Los tres formatos se emiten por Telefe: el primero, de lunes a viernes de 10 a 13; el segundo, los mismos días, de 14 a 14.30, y el último funciona los domingos a las 11. La transmisión de la segunda mañana es conducida por Carina Zampini, Gerardo Rozín y el chef Santiago Giorgini. A la hora del café, llega la sensual y espléndida Zaira Nara para acompañar al responsable de la cocina y al periodista, mientras que los domingos la presencia femenina es asumida por Ivana Nadal.

Estos programas combinan humor, actualidad, comidas, columnas temáticas, entrevistas y música en vivo, casi una especie en extinción desde los clásicos de Juan Alberto Badía. Al respecto, Gerardo Rozín, destacó que es un ciclo de interés general que tiene todos los condimentos, “como un buen plato de comida”. En una entrevista íntima con este medio, él y Giorgini hablaron sobre los tres formatos televisivos que integran.

La comida está servida

Pensado como compañía para el tramo del día que va desde el desayuno hasta el inicio del almuerzo, Morfi, todos a la mesa es el equivalente televisivo de los programas radiofónicos de la segunda mañana, ciclos en los que la información está transcurriendo, donde hay tiempo para los quehaceres de la vida cotidiana y para estar al tanto de la agenda periodística de la mitad del día. Lejos de las clásicas entrevistas, esta vez Gerardo Rozín se puso al frente del ciclo de cocina. Con una pizca de noticias, una cucharada de humor y recetas prácticas, este proyecto se puso en marcha. “La tele argentina tiene una historia de programas de cocina, y la mayoría son buenos. Nosotros vamos con el nuestro, que hará eje en la comida de todos los días, comida popular, pero más rica, más sana y más linda de presentar a los chicos”, afirmó el conductor.

—¿Cómo definen la lista de invitados de cada semana?

GR:— Es difícil combinar la actualidad del día, los platos y los invitados. A veces, no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero se va organizando acorde a la producción de cada programa.

—Santiago Giorgini, chef reconocido en la televisión, es parte de Morfi, ¿cuándo lo integraron?

GR:— Es nuestra desgracia, estamos tratando de arreglarlo. Él comanda la cocina, el barco, y decide cuál será el plato del día.

SG:— Hacía un programa de cable. Me llamaron para un casting, me presenté y quedé. Me gustó el proyecto porque me dijeron que iba a ser una aventura, con artistas, colegas, música, entrevistas, se hizo realidad y acá estoy, en esto que en un momento me pareció una locura.

—¿Coinciden en que el programa era una idea osada de llevar a cabo?

GR:—Los programas de cocina pasan por la misma receta. La idea de esta producción era dar un paso más en este género y llevar el plato listo a los comensales. Más allá de la receta, en cómo armar una mesa, que todo esté divino. No pensé que se podía hacer todos los días.

SG:—Además de enseñar la receta, la lógica es hacer la comida, servirla y que los invitados coman como si estuvieran en un restaurante. Nos manejamos con ese tiempo real. Es decir, la gente tiene que comer con un tiempo de cocción, temperatura, todo lo que se tiene en cuenta al trabajar en gastronomía. No hay nada de utilería ni escenografía. Acá comen de verdad.

—¿Están pendientes del rating?

SG:—Claro que sí. Creo que todos los que hacemos televisión prestamos atención a los números.

GR:—Tampoco es que un invitado se volvió a la casa porque no medía en el programa. Estamos pendientes porque es la manera de saber cómo están las cosas.