Moria atacó de nuevo: “Andrea Rincón se portó fatal conmigo”

A la diva no le importó mucho que la actriz esté luchando contra sus adicciones y reveló detalles de cuando eran buenas amigas

Si hay una persona políticamente incorrecta en la farándula vernácula es, sin duda, Moria Casán.

La jurado del Bailando no le tuvo piedad a Andrea Rincón, quien recientemente ganó notoriedad y la simpatía del público tras obtener el premio revelación en los Martín Fierro de este año, donde además, se presentó en sociedad como pareja del “Mono” de Kapanga. La diva reveló algunos detalles que no se sabían sobre sus tiempos de amistad, que hoy ya quedaron atrás.

“Andrea Rincón se portó fatal conmigo, me comió toda la heladera, me siguió a Miami para que la haga entrar al Bailando y después me puenteó. Si me quiere me hubiera venido a dar un beso, que no sea mentirosa. Además, le gusta más la almeja que el mejillón, que deje al de Kapanga y me deje de romper las pel...”, disparó Casán, que luego continuó con su particular “lengua karateca” atacando a la joven que pronto participará de la ficción Un gallo para esculapio por Telefe.

Según Moria: “Se hacen las sanas y las víctimas, dejate de joder… Me vaciaron la heladera, se c... a los maridos de mis amigas, de terror. Son unas cartoneras”.

Rincón había contado que en la ceremonia la madre de Sofía Gala no había dejado de mirarla durante toda la noche y que su primer antidepresivo se lo había tomado por culpa de Moria. Sobre esto, Casán contestó: “El antidepresivo me lo tengo que tomar yo, si me acuerdo de todas las cosas de estas”.

Consultada sobre los dotes actorales de la pulposa morocha, Moria hizo gala de su inteligencia para desviar la atención al responder: “Mi hija me dijo que era una bomba. Yo soy fan de Nancy Dupláa y Pablo Echarri, los quiero en el gobierno”.

Habrá que esperar por más episodios de esta lucha de femmes fatales.