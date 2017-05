“Muchas veces definí mi camino por lo que me decían las personas que yo admiro”

En diálogo con este medio, el multifacético actor Osqui Guzmán habló sobre su extensa carrera y su exitosa obra, El Bululú, que desde 2010 lo tiene arriba de las tablas

Hijo de padres bolivianos de Potosí y Oruro, desde muy chico Oscar Guzmán, “Osqui”, para los amigos, se interesó por la actuación y estudió en el Conservatorio Nacional de Arte Dramático, hoy Universidad Nacional de las Artes (UNA). Actualmente, el intérprete (recordado por sus trabajos en Campeones, Floricienta, Hermanos y detectives y Casi ángeles) vive en Buenos Aires, está casado con la actriz Leticia González de Lellis y, además de ejercer la docencia, continúa con su prolífica carrera actoral sobre las tablas.

En 2010, Guzmán estrenó en el Cervantes El Bululú, la adaptación que realizó junto a Leticia de la obra del español José María Vilches, quien entre los años 70 y 80 realizó esta pieza que rescata la experiencia de los viejos actores trashumantes, que recorrían pueblos y ciudades con el único objetivo de entretener a los más disímiles espectadores. En su adolescencia, Osqui recibió una copia de ese material y desde entonces aprendió cada verso y adaptó la obra a estos tiempos.

En 2016, después de dos años de presentaciones con el elenco de Toc-Toc, Guzmán decidió retomar sus proyectos como actor y actualmente sigue de gira con El bululú. Este domingo, el actor se presentará gratuitamente en Tornquist en el marco de AcercArte, el primer programa cultural que recorre los 135 municipios bonaerenses. “Es una linda propuesta y el público es muy afectuoso. Todo este tipo de actividades gratuitas sirve para que la gente se acerque y las reciba”, dijo el actor en diálogo exclusivo con diario Hoy.

—¿Qué elementos personales incorporaste a esta versión renovada de El Bululú?

—Desde que tenía 18 años repetí esta obra incansablemente y durante mis estudios en el conservatorio lo interpreté tratando de rehacer lo que hacía Vilches, al que nunca vi, solo escuché. Para armar esta pieza, indagamos, junto a mi pareja, sobre cómo lo conocí a este autor y en qué circunstancias, que fue cuando comencé a actuar, lo cual hizo que sucedieran muchas cosas en mi casa, con mi familia, porque imaginate que nunca había ido al teatro. De repente me anoté en el conservatorio, interpreté a Vilches y cambió toda mi vida. Para mí fue todo un vuelco. Por otra parte, soy argentino, criado en la cultura andina, mis padres son bolivianos y toda esa mezcla se volcó en El Bululú. Eso que se genera entre las culturas, enemistadas por la matanza y la colonización, construye un nuevo puente.

—¿Considerás que un actor debe tener cierta madurez para interpretar un unipersonal?

—Para mí, el teatro es un trabajo en equipo y no puede escapar de esa condición de grupo. Si bien uno está solo en el escenario, está en representación de varias personas que trabajan en conjunto. El unipersonal necesita el momento justo, es decir la madurez de la profesión, cuando uno tiene algo concreto para decir. Allí es cuando empieza a nacer la condición de teatrista. Me acuerdo que a mis 28 años trabajé junto a Rita Terranova en una obra y le comenté que había unos textos de Vilches que vi en el Conservatorio y me gustaban mucho. Ella me dijo que esperara un poco y que no me apurara. Creo que tenía que ver con encontrar el momento justo en la profesión para hacerlo. En síntesis, un artista se va conformando con la mirada del espectador, porque este encontró una conexión con tu expresión y el actor ni siquiera se imagina que esto sucede. Muchas veces definí mi camino por lo que me decían las personas que yo admiro. Ellos hablaban de mi trabajo y entonces empecé a repensarlo por estos dichos.

—¿Cómo fue el momento en que les dijiste a tus padres que querías ser actor?

—En mi casa, como sucede en muchas familias, no van al teatro y tienen como costumbre ir al cine. Me inscribí en el Conservatorio porque había una materia que se llamaba Acrobacia. Cuando era joven quería ser profesor de kung-fu, era mi hobby, y me pareció que esta materia me podía servir para eso. Me dije: me anoto, hago una carrera y les doy un título a mis viejos que con tanto esfuerzo me hicieron estudiar. Mi mamá se enojó pero intentó entender por qué elegí una carrera así, y mi viejo dejó de hablarme durante 3 años. Con el paso del tiempo, trabajé en una obra en el Teatro San Martín, era un indiecito entre otros 12, que movía unas telas. De esa manera me gané mi primer sueldo, con eso ayudé en casa y así mi papá vio que esto podía ser una profesión. Al día siguiente cenamos juntos, me pidió disculpas y fue mi mejor amigo hasta los últimas días de su vida.

—¿Cómo ves a la Argentina para ejercer la profesión?

—Para mí es la tierra ideal para ser actor, porque tenemos una identidad que recién se está formando, somos una patria joven. Además, tenemos un público, que para el teatro es algo importantísimo.

—¿Cuál es el mayor desafío para un actor?

—Para mí es conmover, tocar alguna fibra íntima del espectador, sea para la risa o el llanto, que son dos caras de una misma moneda.