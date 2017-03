Muerte de George Michael: ni suicidio ni sobredosis

Más de dos meses después de su muerte, la autopsia arrojó los resultados y se descartaron las sospechas

El cantante pop falleció el pasado 25 de diciembre y fue encontrado por su última pareja, el estilista de las estrellas Fadi Fawaz. Por eso, el peluquero se encontró en el centro de las miradas cuando se dio a conocer que estuvo durante un largo rato intentando reanimar a Michael antes de llamar a la ambulancia, razón por la cual la familia le negará la posibilidad de presenciar el funeral.

Después de que la primera autopsia arrojara resultados inconclusos, la Justicia ordenó realizar otros estudios para descartar cualquier tipo de sospecha de suicidio o sobredosis. Finalmente, Darren Salter, el forense que se encargó de llevar a cabo las prácticas, comunicó que el cantante fue víctima de una “cardiomiopatía dilatada con miocarditis e hígado graso”.

Por eso, el médico forense confirmó que las investigaciones quedaron concluidas, sin necesidad de “llevar a cabo nuevas pesquisas”. Hay que aclarar que la cardiomiopatía puede ser un problema genético, pero también puede dispararse a raíz de un excesivo consumo de alcohol.

Ahora, después de dos meses y medio de su fallecimiento, la familia del cantante de Wake me up before you go-go podrá llevar a cabo los preparativos para su entierro. La Policía de Oxfordshire había demorado la ceremonia debido a que necesitaban que el cuerpo permaneciera bajo custodia para realizar los estudios sin interferencias.