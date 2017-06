Murió Adam West, el Batman de los sesenta

El actor falleció a los 88 años a raíz de una leucemia contra la que venía luchando desde hace tiempo. La noticia fue confirmada por su representante

El emblemático actor que llevó adelante el papel de Batman en la década del sesenta, Adam West, falleció el viernes por la noche. La noticia fue confirmada por su representante, quien contó que el intérprete estaba luchando contra una leucemia.

West llegó a ocupar el papel de Batman en 1966, luego de que el productor televisivo William Dozier viera un comercial en el que Adam encarnaba a un personaje con claras referencias a James Bond. A partir de allí comenzó una historia de amor y odio para el actor al que, aunque tenía una carrera medianamente consagrada en ese momento, le costó bastante despegarse de Batman y Bruno Díaz para conseguir nuevos trabajos.

Un dato curioso es que durante 1970, los productores de Los diamantes son eternos (1971), uno de los filmes de James Bond, le ofrecieron encarnar al agente 007, pero el actor se negó porque creía que era un rol que solo le correspondía aceptar a los intérpretes británicos.

Con el tiempo, el Batman de West se convirtió en un personaje de culto para las generaciones venideras. De hecho, el actor participó del episodio 4 de la temporada 14 de Los Simpson, dándole voz al hombre murciélago.

A partir del año 2000, el intérprete integró el elenco estable de Padre de familia, encarnando al alcalde de Quahog, el pueblo en el que transcurre la ficción. Su personaje se llamaba, justamente, Adam West.

La familia del actor compartió un mensaje desde la cuenta de Twitter del artista, en la que anunciaron el deceso. “Nuestro querido AW falleció anoche. Él era el más grande. Lo extrañaremos muchísimo. Sabemos que ustedes también”, expresaron dirigiéndose al público con dolor.

El Batman platense lo despide: “Lo tengo guardado en un lugar muy importante de mi corazón”

Tras la triste noticia de la muerte de Adam West, diario Hoy se comunicó con quien en estos días es el héroe número uno de La Plata: el Batman solidario.

El hombre que se viste con el característico traje del Hombre Murciélago y brinda una valiosa ayuda a nuestra ciudad, habló sobre lo que significó para él el deceso del mítico actor. “Estaba trabajando cuando me enteré de la muerte de West. Me dio mucha tristeza”, aseguró.

“Adam representa mi infancia y lo tengo guardado en un lugar muy importante de mi corazón. No puedo olvidarme del cartel que caía cuando el Batimóvil estaba por entrar en la Baticueva, o de las onomatopeyas cuando peleaba junto a Robin. Son todas situaciones que pueden causarle risa a un adulto, pero que para mí significaron mucho. Soy un afortunado al poder encarnar ese personaje, que no murió, ni morirá nunca. Es el superhéroe más humano de todos porque no tiene ningún poder: eso fue lo que me atrajo de él”, afirmó su par platense acongojado.