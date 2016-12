Murió Carrie Fisher: una rebelde dentro y fuera de la pantalla









La dolorosa noticia fue confirmada por el vocero de la familia, quien agradeció el apoyo de los fanáticos. La princesa Leia, su personaje en Star Wars, marcó un antes y un después para las heroínas del cine

Luego del infarto sufrido el pasado 23 de diciembre, cuando volvía a Los Ángeles en un avión desde Londres, la actriz permanecía estable, según había escrito su madre, Debbie Reynolds, en su cuenta de Twitter. Pero, a pesar de ello, nunca salió del coma. “Con mucha tristeza, Billie Lourd confirma que su amada madre falleció”, dice el comunicado leído por Simon Halls, vocero de la actriz, y agrega: “Se la extrañará profundamente”.

La reconocida artista, que interpretó a la princesa Leia en la trilogía inicial de Star Wars, se encontraba de gira presentando su libro de memorias The Princess Diarist. Cuando volvía de Inglaterra, se descompensó y tuvo un infarto. Inmediatamente fue trasladada al UCLA Medical Center, un hospital cercano al aeropuerto, donde murió la mañana de ayer. Carrie se crió entre bambalinas. No solo su madre era una famosa actriz sino que su padre, Eddie Fisher, también trabajaba en televisión. Desde su debut actoral en 1975, trabajó en grandes producciones como Cuando Harry conoció a Sally, The Blues brothers, y hasta tuvo un pequeño papel como terapista en Austin Powers.

El llanto de sus colegas

Desde que se supo la noticia, las estrellas de Hollywood inundaron Twitter con emotivas despedidas. William Shatner expresó su tristeza y escribió: “La luz de un talento magnífico se ha extinguido”. También Whoopi Goldberg le mandó sus condolencias a la familia, y Anna Kendrick se negó a creer en la noticia: “Carrie Fisher es una leyenda y esto es mentira”.

El hecho se convirtió rápidamente en tendencia mundial por el dolor de los famosos y fanáticos. “Sin palabras #Devastado”, tuiteó el compañero de saga, Mark Hamill. Por su parte, Seth MacFarlane, el creador de Padre de familia, serie en la que Fisher dio voz a Angela en una veintena de episodios, también expresó su tristeza. La lista continúa extensamente: Dan Aykroyd, Anthony Daniels (C-3PO en Star Wars), Jon Favreau y John Leguizamo, entre varios otros. Incluso, desde las redes sociales de Gary, el perro de la actriz, lloraron su muerte.

Su madre, Debbie Reynolds, se expresó desde Facebook: “Estoy agradecida por sus palabras y oraciones, que la guiarán hasta su próxima parada”. Por su parte, Harrison Ford también expresó su pena: “Era única, brillante, original”.

Lucasfilm, la productora que la contrató a los 19 años para hacer su papel más famoso, emitió un emotivo comunicado escrito por la presidenta de la empresa, Kathleen Kennedy.

“Carrie ocupó un lugar muy especial en los corazones de cada uno en Lucasfilm. Es muy difícil pensar la vida sin ella. Fue la princesa Leia para el mundo, pero una amiga muy especial para cada uno de nosotros. Ella tuvo un espíritu indomable, un ingenio increíble, y un corazón amoroso. Carrie también redefinió a las heroínas de nuestra era y de las generaciones que vinieron luego. Su innovador rol de Leia sirvió como inspiración de poder y confianza para jóvenes mujeres en todas partes. Vamos a extrañarla”, reza el comunicado en la cuenta de Instagram oficial de Star Wars.

Allí donde haya ido, legiones de fanáticos alrededor del mundo le desean que la fuerza la acompañe.

Un espíritu indomable y talentoso

Nacida un 21 de octubre en Beverly Hills, a Carrie Fisher le llegó la oportunidad de su vida a los 19 años: interpretar a la princesa Leia Organa en Episodio IV: una nueva esperanza. Ese éxito imperecedero que consiguió no la alejó de problemas y adicciones, que tuvo que tratar con los años y derivaron en un trastorno bipolar. “La gente quiere que diga que estoy asqueada de interpretar a Leia y que eso echó a perder mi vida. Pero si mi vida era tan fácil de arruinar, entonces merecía ser arruinada”, comentó en una entrevista el año pasado.

Su alejamiento de las luces de los sets de filmación no significó que dejara el cine. Por el contrario, su trabajo como guionista fue impresionante. Incluso llegó a ser conocida en Hollywood como “la arregladora de guiones”, con grandes trabajos en Hook, Arma mortal 3, Río salvaje y hasta en las precuelas de Star Wars. Además, su libro autobiográfico Cartas desde el filo fue llevado al cine en 1990 con la actuación de la gran Meryl Streep. Con su muerte, se llevó un talento único.

El futuro de la saga

La muerte de Carrie Fisher no podría llegar en peor momento para la saga galáctica, que en menos de un año tendrá el estreno de Episodio VIII, dirigido por Rian Johnson. Si bien la actriz de 60 años ya había filmado todas sus escenas, aún le restaba filmar lo que se conoce como reshoots, es decir, los ajustes de guión que se hagan. Como el futuro de Leia se desconoce, resta saber si harán que se despida en la próxima aventura o usarán efectos especiales para que aparezca, como sucedió en Rogue one: una historia de Star Wars.