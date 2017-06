Natacha Jaitt, sin pelos en la lengua

La morocha brindó detalles sobre el escándalo que la tiene como protagonista junto a Diego Latorre y su esposa Yanina. Además, prometió que pronto contará su verdad

Desde que se ganó un lugar en los medios, Natacha Jaitt le ha sacado filo a sus palabras y nunca le importó mucho a quién o a quiénes afectaba con sus dichos. Ayer la morocha salió a hablar y Diego y Yanina Latorre tiemblan, ya que amenazó con empezar a destapar la olla sobre su romance prohibido.

“Estoy negociando y en menos de 24 horas voy a contar todo bien. Prepárense, ahora sí me calenté. Estoy harta de las mentiras y de que tapen y mientan diciendo: Yo no fui, ese no soy yo. Es como que yo diga que soy Blancanieves”, expresó Jaitt, quien no tuvo piedad con el exfutbolista al que le dedicó palabras irónicas: “Diego empezó con las mentiras en lugar de llamarme. No sé por qué no me llamó. Por lo menos me hubiera llamado para decirme: Dame la puntita”. Pero no solo él la ligó, sino también el abogado del comentarista deportivo, Mauricio D’Alessandro y su mujer, quienes, según Natacha, adulteraron la cautelar que decía que no se lo podía nombrar a Latorre, y debido a eso los denunciará penalmente.

Además, como “por plata baila el mono”, la joven está negociando para compartir su verdad en esta historia, y seguramente haya muchos detalles jugosos sobre este culebrón.

Para sumar más leña al fuego, en una presentación que realizó en un boliche, la autodenominada “erotóloga” mantuvo una charla con el animador del lugar en la que contó detalles personales y bastante groseros sobre

Latorre, con el que, según sus palabras, habría tenido muchos encuentros íntimos. Además, fue muy dura con Yanina, a la que tildó de “frígida”.