Nazarena Vélez: “A cualquiera se le puede escapar la tortuga”

Angustiada, la actriz habló del daño que sufrió la relación que mantiene con José María Muscari, quien se vio perjudicado tras la difusión de unos polémicos audios donde trataba a Federico Bal de “enano, gordo y judío”. “Cuando vos te desnudás en mi casa y después pasa esto, bueno...”, dijo Nazarena, muy triste por la situación que vive con el director teatral que fue una contención para ella cuando murió Fabián Rodríguez, su esposo.

Por la filtración de los audios, Nazarena tuvo un cruce con Claudia Ares, encargada de varios de los servicios de la fiesta de cumpleaños de Barbie Vélez: “Jamás en la vida hablé mal de Claudia ni de su empresa de catering, como ella sí lo hizo de mí. Lamentablemente tengo la prueba de que fue uno de los empleados. A cualquiera se le puede escapar la tortuga. Claudia no fue”, dijo Vélez.

“Capaz que trabajás con gente de confianza que pecó de boba. Esto me costó mi amistad con Muscari. Yo lo amo, pero entiendo que se enoje por lo que pasó. Él trataba de sacarle una sonrisa a Barbie, se equivocó, con mis risas de fondo. Entiendo que no me conteste los mensajes”, finalizó Nazarena.