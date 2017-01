Nazarena Vélez: “Abandono mi carrera como actriz”

La ahora exprofesional de la actuación se dedicará al cuidado de sus hijos y así el mundo del espectáculo “perderá” un talento

La noticia tomó a todos desprevenidos. Nazarena Vélez sorprendió al anunciar su retiro de las tablas. La otrora exitosa actriz y productora cargó con las culpas de la situación que su hija Barbie atravesó con Federico Bal por no haber cumplido con su rol de madre y se decidió.

“Lo que le pasó a Barbie hizo que mi cabeza se diera vuelta de una manera increíble, no me perdono no haberme dado cuenta de lo que le pasaba. Por eso esta es mi última temporada como actriz, si Dios quiere ya a partir de marzo estaré trabajando como productora. Basta de giras, de todo, no soporto más estar lejos y escuchar a mi hija llorar”, se lamentó la artista de 42 años.

Así, el mundo del espectáculo se quedará sin un talento que, en definitiva, nunca terminó de demostrar tener. Su despedida comenzará este jueves, cuando debute junto a su amigo Atilio Veronelli en la Avenida Corrientes, en la obra Humor a la Fontanarrosa. La razón por la que no quiere hacer temporada en Córdoba es que no desea cruzarse con Fede Bal, quien está trabajando allí. “Yo elegí no ir a Carlos Paz para no cruzarme al ex de mi hija, porque no sé cómo reaccionaría. ¿Vos qué harías si te lastiman una hija? A mí me dan ganas de arreglar esto como madre”, se excusó la rubia que a partir del mes de marzo se dedicará solo a producir, algo que comenzó a hacer hace unos años, con altibajos.

Además, tuvo tiempo para referirse al affaire Candela-Bárbara y confirmó que hubo un problema entre las amigas. “Es cierto que Barbie me llamó porque se quería volver antes de las vacaciones, algo pasó entre ellas pero no sé qué fue, tendrían que hablar con ella. Cande es una chica muy buena que siempre estuvo junto a Barbie ”, comentó la siempre polémica Vélez.