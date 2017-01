Nazarena Vélez ninguneó a Laurita Fernández

La madre de Barbie hizo declaraciones muy altivas contra la pareja del Bailando de su exyerno Fede Bal. Ella no se quedó callada

La vedette Nazarena Vélez, que tomó la sabia decisión de abandonar la actuación a partir de marzo para dedicarse a sus hijos y a producir, fue muy despectiva con Laurita Fernández, a quien acusó nuevamente de haberse “metido en la cama” con Fede Bal, cuando el joven era pareja de su hija Bárbara Vélez.

La polémica rubia se refirió a Laurita como “la nena” y brindó sus motivos de por qué le puso tal mote: “Le digo la nena porque al tener esa edad podría ser mi hija”, pero después comentó que no la llevaría a un espectáculo suyo.

“No la llamaría porque no tiene nada que ver con el target de lo que yo quiero hacer. No me la agarro con ella porque es una nena que recién empieza. El tiempo le dio la razón a todo lo que Barbie contó en su momento. Esta nena no tiene nada que ver con la educación que le di a mis hijos, es una chica de 25 años y yo no tengo nada que ver con cómo actúa en la vida”, comentó.

Luego insinuó la traición de ella con Fede: “Solo quiero agradecerle que se metió en la cama de la pareja de mi hija de ese entonces, porque así se terminó una relación súper toxica para los dos. La verdad es que no me interesan”.

La respuesta de la joven no tardó en llegar y habló sobre la educación que le dieron sus padres para defenderlos. “No me interesa participar, mis papás me criaron con amor, con respeto. Me dieron una educación hermosa. Obviamente, ella no me conoce. Mis papás me educaron con lo mejor y siempre me inculcaron estudiar, prepararme. No me interesa charlar ni preguntarle nada”, dijo Laurita, que en los últimos días estuvo en el medio de la carnicería mediática. De todos modos, aunque se queja y dice no sentirse cómoda, participa igual.