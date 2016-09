Nazareno Casero: mimos con Jelinek y confesión sobre Lali

Luego de los apasionados besos que se propinaron en el exterior, el actor reveló que mantuvo otros encuentros con Lali Espósito. “Sí, nos hemos visto algunas veces… Buena onda”, admitió Nazareno, evitando ahondar en detalles. “¿Si estoy rompiendo corazones por lo de Lali? No creo que le haya roto el corazón a esa persona”, acotó.

Además, reafirmó sus dichos sobre lo que siente por ella: “Sí, dije que me gustaba, pero puedo convivir con una persona que me gusta, y ya. No sé si a ella le gusto, no podría responder por otra persona”.

En cuanto a su situación sentimental actual, tras cortar en junio con su expareja, contó: “Yo estoy soltero. Si estuviese con alguien lo diría (…) Tampoco andar negando a otra persona, no me parece correcto”, dijo Casero, al que se lo vio muy cariñoso con Karina Jelinek en la presentación de su colección de lencería. Durante el evento, el actor y la mediática charlaron muy de cerca y no pararon de coquetear.