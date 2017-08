Netflix hizo su descargo por la deuda millonaria

Luego de que en la edición de ayer se informara sobre una deuda millonaria de Netflix, voceros de la empresa se comunicaron con este medio para aclarar cuál es la situación financiera de la compañía.

“La nota publicada por LA Times calcula, de manera imprecisa, que nuestra deuda es de US$ 20.000 millones, ya que están incluyendo los US$ 15.700 millones de nuestras obligaciones de streaming (es decir, nuestros contratos con los estudios) como deuda, lo cual no es correcto”. Según informaron a diario Hoy, la cifra total de deuda bruta sería de US$ 4.800 millones que, afirman, “se contrasta con nuestro valor de mercado bursátil de casi US$ 75.000 millones”.

“LA Times ya corrigió la historia. Para más contexto, los US$ 15.700 millones incluyen futuros costos de contenido”, concluyeron.