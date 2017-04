Netflix: los planes de la plataforma para mayo

Mientras el mundo televisivo norteamericano está en vilo por la amenazante huelga de guionistas, la empresa estrenará ocho temporadas de series

La histeria en Hollywood por la huelga de guionistas (ver página 16), que afectaría los planes de filmación de las nuevas temporadas de las series, no parece importarle a Netflix. De hecho, la compañía que dirige Ted Sarandos está intentando llegar a un arreglo con los guionistas por fuera de las grandes productoras, por más que parezca prácticamente imposible que eso suceda.

Pero lo que le importa realmente al consumidor es pasar horas acostado en una cama o sentado en la comodidad del sillón viendo una maratón de series. Así que para el mes de mayo la plataforma comenzará a renovar sus títulos. El 5 se estrenará la segunda temporada de Sense 8, la ficción creada por las hermanas Wachowski (Matrix). Una semana después, Aziz Ansari volverá con la comedia Master of none, también en su segundo envío. Además, Ana, basada en el libro Ana de las tejas verdes, de 1908, verá la luz ese mismo día.

El 19 de mayo se publicará la tercera temporada de una de las comedias más irreverentes y que más éxito le trajo a la plataforma: Unbreakable Kimmy Schmidt, con la genial Ellie Kemper y un reparto no muy conocido, pero excelente.

Además, de los creadores de Making a murderer, llega otro documental sobre un crimen, en este caso The Keepers, la historia de una monja que fue asesinada porque, se sospecha, iba a revelar una información comprometida.

Los otros estrenos que se verán son el tercer envío de Bloodline, la coproducción con la BBC The Last Kingdom después de una exitosa primera temporada, y la comedia animada F is for family, que regresa por segunda vez a la pantalla.