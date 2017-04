Nicole Kidman y una actuación épica

Personificó a una víctima de violencia de género en Big little lies, serie de HBO, y ahora apunta a arrasar en la temporada de premios

En el mes de febrero, este medio contaba cómo dos actrices de más de 40 años, que habían logrado lucirse en el cine en la década pasada como Reese Witherspoon (Óscar en 2004 por Walk the line) y Nicole Kidman (Óscar en 2002 por The hours), y que hoy no son buscadas para grandes protagónicos en el séptimo arte habían encontrado su lugar en la pantalla chica con el estreno de Big little lies.

Este domingo la ficción de HBO se despidió después de la emisión de su octavo episodio y la australiana que llevó adelante el papel de Celeste Wright fue la que más se destacó entre un elenco estelar que además de Witherspoon contó con Laura Dern (Jurassic Park), Zöe Kravitz (Mad Max: furia en el camino), Alexander Skarsgård (La leyenda de Tarzán) y Shailene Woodley (Divergente). El personaje de Kidman vivía una tormentosa relación con Perry (Skarsgård), repleta de violencia, de la que no podía salir.

Big little lies se hizo eco de los reclamos de las mujeres en estos momentos, no solo por violencia de género, sino por la posición que ocupan en la sociedad. Basada en la novela de Liane Moriarty, esta excelente miniserie no confirmó aún una segunda temporada, pero con estos ochos capítulos logró alzar la voz y encontrar el merecido lugar del sexo femenino en el olimpo televisivo .