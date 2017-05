Nicole Neumann: “Dejaré que el tiempo resuelva todo”

Luego de que se confirmara su ruptura con Fabián Cubero y tras los rumores de terceros en discordia, la modelo regresó al país e hizo su descargo

El escándalo finalmente ex­plotó esta semana con la confirmación de la separación de Nicole Neumann y Fabián Cubero.

Si bien la crisis de la pareja se conocía desde el año pasado, fue Cubero el que sorprendió cuando habló con los medios sobre la ruptura y se refirió a las versiones de terceros en discordia: “No creo que haya infidelidades, porque cuando se lo pregunté me lo negó. Desde hace un mes ya no estamos juntos. Si me enterara de que hubo otro me dolería mucho”, había dicho el futbolista desatando la polémica.

Frente a esto, Nicole, quien debió suspender un viaje a Suecia para visitar a su familia, se despachó a través de las redes sociales. “Perdón, tengo problemas en casa con Fabián”, escribió en el Instagram de su hermana menor, Clara Imterüberbacher, porque debía suspender su viaje a tan solo dos días de haber llegado a Europa.

“¡Tuve que cambiar los vuelos a la Argentina porque a la gente le encanta hablar y difamar la vida ajena!

Debo contener a mis hijas y estar cerca de ellas…”, le explicó Nicole a su hermana en el posteo con la clara intención de echar por tierra los rumores de infidelidad.

Más tarde, volvió a referirse al tema a través de las redes sociales con dos frases: “Dejaré que el tiempo resuelva todo, yo ya me cansé”, escribió primero, y luego publicó: “Re­cuerda que cuando señalas a alguien, tres dedos te señalan a ti”.

De escándalo en escándalo

Tras las declaraciones de Cubero, y con la infidelidad instalada como posible desencadenante de la separación, empezaron a sonar nombres de supuestos amantes de la modelo.

Primero se habló del empresario Pablo Cosentino, quien está casado con Daniela Urzi. Sin embargo, ambos desmintieron el romance.

“Me dan mucha tristeza los periodistas, que con un supuesto intentan arruinar familias. Sepan que Dios y el karma existen. Espero que sepan respetar a las familias que están intentando arruinar”, declaró Urzi.

Después se sugirió que el amante de Nicole sería alguien mucho más poderoso: el ministro de Modernización, Innovación y Tecnología Andy Freire. Por supuesto, Freire tampoco se hizo cargo de la relación ni de las versiones que lo involucran.

Estos rumores tomaron suma relevancia teniendo en cuenta el inicio del romance entre Nicole y Fabián, quienes se conocieron y dieron rienda suelta a su amor mientras mantenían vínculos con otras personas: él con Sofía Martín Salamanqués, y ella con Nacho Herrero.