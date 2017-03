“No creo que pueda regresar al programa de Tinelli en este momento”

El Bicho Gómez finalizó una exitosa temporada con Abracadabra, la obra teatral de la que formó parte este verano. Ahora, se prepara para regresar a la TV y analiza dirigir un nuevo proyecto

Nacido en Río Cuarto, Córdoba, Marcos Gómez, más conocido como “El Bicho”, es un reconocido comediante y actor. Criado en una familia de artistas circenses, desde chico viajó por todas las provincias del país en las giras nacionales que emprendían cada año. Así fue que debía cambiar de colegio cada vez que surgían nuevas travesías. El humorista tiene experiencia como malabarista, acróbata, trapecista y musicalizador. Además, en el circo también repartía folletos y cortaba las entradas antes de cada función.

Un día, El Bicho conoció a una persona que cambió su vida, ni más ni menos que el querido periodista Jorge Guinzburg, quien lo invitó a sumarse a una obra teatral de su producción y, tiempo después, a Mañanas informales, el original magazine que conducía junto con Ernestina Pais. A partir de ese momento, la carrera televisiva de Gómez se disparó de forma ascendente porque fue convocado para formar parte del certamen televisivo más popular del país, Bailando por un sueño. El comediante participó en las ediciones de 2014 y 2016.

En una entrevista exclusiva con este medio, Marcos “Bicho” Gómez se expresó sobre sus inicios artísticos y los proyectos laborales que realizará durante este año.

—¿Cuál fue el momento en que decidiste adentrarte en la actuación?

—Soy cuarta generación de familia circense. A los 4 años comencé a recorrer este camino de estar frente al público, de sentir el aplauso y las risas. A esa edad me inicié en el trabajo en el circo y a los 26 me dediqué a lo que es el teatro. Mi incursión en la televisión fue en paralelo, porque siempre surgía algún casting o participación para trabajar.

—Durante tu carrera has incursionado en teatro y en televisión, ¿cuál preferís?

—El teatro, porque me encanta. Tiene la cosa esa de la inmediatez, de estar frente al público, de ver las caras de la gente que está presente. Es maravilloso escuchar las risas y los aplausos, todo esto para mí es una satisfacción enorme. La televisión te da un nivel de masividad que no te da el teatro . Por ejemplo, hacés un programa de TV y te ven millones de personas. Una cosa ayuda a la otra. Mientras más popular seas en televisión, tal vez te ayude para que te vaya mejor en el teatro.

—¿Qué diferencias encontrás entre el público que te seguía en tus inicios y el de ahora?

—La gente va cambiando todo el tiempo. El público más joven tiene otra impronta desde el humor, tiene otras visiones. En la actualidad, ellos están muchísimo con la tecnología, como sucede con las producciones de YouTube, y surgen fenómenos como los youtubers . Con estos sucesos, los chicos tienen otras miradas frente al mundo y a las cosas en general. Entonces, para que ellos puedan engancharse tenés que hacer todo rápido, como si fuera un videoclip. Hay que trabajar de forma dinámica. Cuando hacés cierto tipo de teatro y lográs captar la atención de la gente, es muy gratificante.

—¿Qué mirada tenés sobre lo que fue la temporada de verano?

—A nosotros nos fue muy bien. Integré el elenco de Abracadabra con Pedro Alfonso, Tomás Fonzi, Charlotte Caniggia, Flor Vigna, Iliana Calabró, Freddy Villarreal, El Polaco y Silvina Luna. Terminamos la última función el domingo pasado. Estoy muy contento de haber hecho una temporada tan linda en Carlos Paz, que además es un lugar que me encanta. Por otra parte, no voy a formar parte de la gira nacional porque tenía compromisos laborales pautados de antemano. Mi personaje será reemplazado por Alejandro “Huevo” Muller, por lo que sé que queda en muy buenas manos. En otras oportunidades, nos hemos cruzado y fuimos compañeros, tenemos muy buena onda.

—¿Vas a ser parte de la edición 2017 de Bai­lando por un sueño? ¿Qué otros proyectos tenés para este año?

—No creo que esté en el certamen de danza. Ya estuve otros años, participé en dos oportunidades y no creo que pueda regresar al programa de Tinelli en este momento: no me da el cuerpo para volver al Bailando (risas).

Para este año surgieron algunas producciones para estar en televisión. Por otro lado, hay una posibilidad para hacer algo que me encanta, que es dirigir. Mientras tanto, estoy a la espera de que se concreten estos proyectos para así arrancar.