“No me interesa una reunión de Oasis”

Así lo aseguró Liam Gallagher, quien dijo que si los fans quieren escuchar los temas viejos interpretados correctamente, tienen que ir a ver sus recitales y no los de su hermano

Por más que muchos no pierdan la esperanza de un regreso heroico de Oasis, la banda que alguna vez encabezaron los hermanos Noel y Liam Gallagher, esto parece volverse cada vez más improbable. La pelea que ambos mantienen desde hace un tiempo considerable es de conocimiento público, pero durante una entrevista uno de ellos explicó por qué la agrupación británica no revivirá.

“No me interesa una reunión de Oasis”, aseguró Liam Gallagher, al tiempo que afirmó que le divierte pelear con Noel. “Solo le estoy recordando que sigo acá, me gusta molestar a mi hermano, que piensa que su mier... no tiene olor”, sostuvo el intérprete y agregó: “Ya sé que es infantil, pero no me importa”. A lo largo de la nota se refirió a Noel de forma despectiva, nombrándolo como “nuestro niño” y contó que lo más triste es que ya no se hablan.

Finalmente, le mandó un mensaje bien claro a los que piensan en una reconciliación dentro de la familia. “No lo hacíamos para ganar plata, sino para salir de Manchester y conocer el mundo”, contó Liam, quien también aseguró: “Si quieren escuchar las canciones de Oasis interpretadas de manera correcta, vengan a mis shows, nuestro niño las canta como Dolly Parton (en referencia a una cantante de country)”.

La discusión en torno al distanciamiento de Noel surgió a partir de una entrevista en la que contó que había arreglado sus diferencias con Chris Martin, el cantante de Coldplay, con quien compartió escenario durante el recital solidario de Ariana Grande, One love Manchester.