¿Noelia Marzol es el nuevo interés romántico de Cubero?

Según versiones, el ex de Nicole Neumann estaría interesado en la despampanante rubia, aunque negó un vínculo amoroso

Todo comenzó con un intercambio de tuits entre Fabián “Poroto” Cubero y Jorge Rial en los que, en tono de broma, el periodista comenzó a preguntarse por la vida sentimental del futbolista recientemente separado de Nicole Neumann, luego de que fuera visto comprando flores, velas y ropa de cama. Si bien Cubero se lo tomó con gracia, el tuit final de Rial revelaba algo que no se esperaba: “Parece que es Noelia Marzol la rubia de las velas y las sábanas. Un poroto el dato”, contó el chimentero.

Tras el comentario de Rial, Marzol, quien fue arrobada en el mensaje, rápidamente le respondió: “Jorge, no soy yo. ¿Quién será? Besos”. Por su parte, y en un tono mucho más serio, Fabián aclaró los tantos. “Por favor, Jorge Rial, no comprometamos a nadie sin la certeza de la información. A Noelia la vi una sola vez en el programa de Leo Montero”, sentenció Cubero.

Pero la cosa no quedó ahí, ya que también había trascendido que el futbolista de Vélez había puesto unos “me gusta” en las redes sociales de Marzol, lo que hizo que las especulaciones en torno a su posible interés en la modelo incrementaran, ante esto, Cubero respondió: “No tuve un romance con nadie, con ninguna mujer de ningún lado, es todo mentira, todo falso”, expresó. “A Noelia la vi una sola vez en mi vida y fue en un programa”, insistió. “Le puse un me gusta a una foto. Calculo que ahora van a empezar a relacionarme con cualquier mujer que le ponga me gusta a una foto”, aclaró entre risas Poroto.

Por último, pidió que se termine con las especulaciones: “Noelia no tiene nada que ver en esto, cortemos con esta bola porque no vi a ninguna rubia más que a mi exmujer y mis nenas, es la realidad”, agregó.