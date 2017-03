Nora Lezano: la fotógrafa del rock

En la década de 1990, la artista era la elegida por los rockeros argentinos para ser retratados. La música siempre fue su gran pasión, y la cámara, el instrumento al que eligió dedicarse

Gustavo Cerati, Charly García y Luis Alberto Spinetta fueron solo algunos de los músicos a los que la fotógrafa Nora Lezano retrató a lo largo de sus 25 años de carrera artística. Ella no se considera una reportera gráfica, simplemente cree que el rock y los músicos son el tema de su obra.

En una entrevista con diario Hoy, Lezano recorrió su carrera y reveló las inquietudes que la llevaron a adentrarse en el mundo de la música y sus personajes.

—¿En qué momento decidiste introducirte en el universo de la fotografía?

—Llegué casi sin querer. En 1990, una amiga del colegio secundario me propuso hacer un curso de fotografía y acepté con muchísima curiosidad. Por otro lado, la música fue siempre una parte muy importante de mi mundo. Entonces, cuando tuve mi primera cámara de fotos en mis manos no dudé en fotografiar músicos.

—Realizaste una infinidad de presentaciones en diferentes lugares, ¿qué es lo que no puede faltar en una muestra tuya?

—Con que estén las fotografías que me representan, basta.

—¿Cómo fue vivir el rock en primera persona?

—Ser parte de ese mundo lleno de locuras y excentricidades tuvo un precio (risas). Nadar en esas aguas fue muy intenso y placentero, sobre todo porque yo quería vivir ahí. La cámara me dio un maravilloso lugar de privilegio.

—Con alguno de los artistas con quienes trabajaste lograste construir una amistad. ¿Cómo fue el pasaje de ser su fotógrafa a su amiga?

—La confianza hay que ganársela. Las relaciones crecen y perduran cuando hay respeto. Nunca la ambición de hacer “una foto más” me hizo cag... un vínculo. Siempre supe y pude irme a tiempo. Me importa cuidar mi trabajo. Con muchos músicos logré un vínculo de amistad de muchos años. Pero es cierto también que me ha costado bajarlos del póster.

—¿Considerás que tus fotografías tienen un contenido movilizador? ¿Por qué?

—Para mí, mis fotos son momentos y ratos vividos. Me cuesta alejar mis imágenes de eso. Las fotos de músicos tal vez gusten o movilicen, como decís, porque en muchos casos trato de mostrarlos más íntimamente. Entonces, cuando uno está acostumbrado a la imagen, en mis fotos los descubre de otro modo, con otras lecturas o significados.

—¿Qué opinión te merece esta etapa digital?

—Lo único que me gusta de lo digital es la inmediatez. Me costó muchísimo el traspaso, incluso me costó clientes (risas).

—¿Cómo es trabajar junto con músicos que están pendientes de su imagen? ¿Qué anécdota podés relatarnos?

—A los músicos les preocupa mucho su imagen. Por ejemplo, Joshua Homme, el cantante de Queen of the Stone Age, cuando hicimos fotos para su campaña de prensa en Buenos Aires, me dijo antes de empezar: “No nos gusta posar, así que queremos unas fotos más naturales”. Y entonces le contesté irónicamente: “De qué naturalidad hablás cuando me pidieron que contratara a una maquilladora”.