“Nuestra hija estuvo internada y El Polaco no apareció”

Angustiada, Valeria Aquino, la exmujer del cantante, hizo un fuerte reclamo, ya que la criatura no tiene cobertura médica y su padre no le pasa la cuota alimentaria desde hace más de un mes

Mientras Silvina Luna mostraba en las redes sociales los anillos anunciando el compromiso de casamiento con Ezequiel “El Polaco” Cwirkaluk, Alma, la hija de tres años del cantante tropical, pasaba la peor noche de su corta vida. El sábado, la niña comenzó a sentirse mal y tuvo dificultades para respirar, por lo que Valeria Aquino, su madre y expareja del artista, la llevó al Sanatorio Argentino. Luego de ser atendida por los pediatras de guardia, le diagnosticaron broncoespasmo agudo y quedó internada.

Aquino se mostró indignada con la actitud del padre de Alma, sobre quien dijo: “Anoche mi hija se sentía mal, no podía respirar y la traje al sanatorio, donde le pasaron oxígeno. Su papá nunca apareció. Yo le avisé, pero él no se acercó a verla y tampoco llamó para preguntar cómo estaba”. La exmujer del cantante pagó 2.000 pesos en el nosocomio, ya que la niña no tiene cobertura médica y su padre dejó de pasarle la cuota alimentaria hace más de un mes. Cabe destacar que, como este medio viene contando, tampoco se presentó a declarar en la causa que tiene abierta en los tribunales platenses con respecto a la demanda por violencia de género que su expareja presentó.

El conflicto tomó ribetes más dramáticos por esta situación, ya que Aquino comentó que, como el cantante no le pasa dinero, está debiendo la cuota de la escuela y el alquiler de la vivienda que comparte con su hija. Mientras tanto, El Polaco, parece estar viviendo una realidad paralela.