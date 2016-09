Nuevo round entre Barbie Vélez y Fede Bal

La actriz volverá a Bailando por un sueño y su participación ya genera polémica, al igual que sus dichos. “La relación con Federico fue el sufrimiento y la lección más grande de mi vida”, reconoció

Luego de que se desatara el escándalo con su expareja, Federico Bal, Barbie Vélez decidió llamarse a silencio y resguardarse de la exposición mediática tras las acusaciones de violencia que ahora maneja la Justicia. Esta semana, fuertes rumores indicaban que la hija de Nazarena Vélez volvería a Bailando por un sueño, ciclo del que iba a formar parte pero del cual desistió para evitar cruzarse con Bal. Ahora, con las energías renovadas y con ganas de hacerle frente a sus demonios, la actriz confirmó que formará parte del programa que conduce Marcelo Tinelli.

“Todo el mundo hablaba de mí en la tele. Por eso en casa estaba prohibido prenderla. Mis amigas no podían contarme nada de lo que se decía. Cerré Twitter, y si quería comunicar algo, le pedía a alguna amiga que lo escribiera por mí. A Instagram subo fotos pero no leo los comentarios. No los borro ni los bloqueo: los ignoro”, aclaró a revista Gente.

“Los primeros meses postseparación fueron los peores. Incluso en comparación con la muerte de Fabián (Rodríguez, el marido de Nazarena) y la de mi tía Jazmín. Yo nunca había estado envuelta en un escándalo. Me costó mucho salir a la calle, me daba vergüenza. Hoy sé que guardarme fue la mejor elección. Mi familia y mis amigas me ayudaron mucho. Ellas son solo cinco, del colegio. Además de Cande (Ruggeri), que me bancó mucho. Es una persona muy sensible y tuvo que salir a contestar por mí”, manifestó.

La actriz recordó el mal momento que vivió con Bal y afirmó su postura a futuro en cuanto al amor: “No escuchaba a nadie. Sacaba de mi vida a los que me querían abrir los ojos, como (José María) Muscari y Alejandra Benevento, mi jefa de prensa. Ellos me alertaban y querían intervenir, pero yo no los dejaba. Si bien no elegí estar ahí y fue lo peor que me pasó en la vida, siento que con 22 años aprendí más que muchas mujeres de 50. Ahora sé estar sola. Ya nunca más voy a buscar al primero que se me cruce cuando esté triste. No sabía estar sola. Me separaba de uno y al toque buscaba al próximo. Un clavo saca a otro clavo, pensaba. Por eso me pasó lo que me pasó”, agregó al respecto.

Por último, Vélez contó por qué no eliminó las fotos de Bal de Instagram: “No borré nada porque esa relación fue parte de mi vida; fue el sufrimiento y la lección más grande”.

“El fuego se va a avivar, pero no de mi parte”

Con un rostro en evidente tensión, y la pretensión de minimizar las muecas, el campeón del Bailando 2015 habló de la decisión de la productora de Tinelli de incorporar a su ex al certamen. “La noticia no me cayó de ninguna manera, perfecto. Yo estoy abocado a mi laburo, a mi equipo. Estoy en otra”, intentó desligarse el actor.

Luego, cuando el periodista marcó la contradicción de la negativa inicial de la actriz de participar del reality en sus comienzos y el cambio de parecer, a Fede dejó escapar una tenue sonrisa: “No tengo ninguna evaluación. Acá estoy yo, no evalúo la idea de irme. Estoy contento con mi equipo, me ocupo de mi trabajo, de crecer, mantener el título de 2015. Estoy muy feliz con lo que pasó hoy. La verdad es que no evalúo qué pasa si está ella”.

En un tono más serio, el hijo de Carmen Barbieri y Santiago Bal acotó: “Sabrá la producción cómo hacer porque tenemos una medida perimetral vigente. No se rompería, hay que mantenerla, en la sentencia estaré yo en mi casa, o ella en la suya. Televisivamente es un gol. Pero bueno, personalmente después hablamos”, ironizó.

Al final, Bal fue claro en cuanto a su actual vínculo con Barbie: “Un poco el fuego se va a avivar, pero no de mi parte. Yo voy a trabajar y mantenerme en la mía. No tengo ningún problema. Yo soy un tipo tranquilo, no tengo bardo con eso”.

Otras que se suman: Lizy Tagliani y Nicole Neumann, confirmadas

Todavía quedan varios meses de programa y la pista parece agotarse en escándalos, razón por la cual la producción de ShowMatch está en busca de polémicos personajes para sumar un poco de picante al certamen.

Tal como estaba previsto desde un comienzo, y antes de que estallara el escándalo con Fede Bal, Barbie bailará con Maxi Buitrago, con quien incluso ya había realizado las fotos para las gigantografías. “¡Buen día! ¡Cuantos mensajes! ¡Estoy muy contenta! Graciasss”, escribió la actriz en su cuenta de Twitter, anunciando que volverá a la pista.

Por otro lado, Nicole Neumann y Lizy Tagliani fueron otras de las elegidas para sumarse al Bailando.

Seguramente la participación de la modelo enemistada con Carolina “Pampita” Ardohain generará fuertes cruces en el jurado.

En tanto, con la incorporación de Tagliani se busca sumar una cuota más de humor y algo de frescura a una pista que con el correr de los días se va enfriando.