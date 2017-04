“Nunca creí que El club de la pelea se realizaría, era un filme muy extraño”

Jim Uhls realizó la adaptación de la novela y le dio vida en la película protagonizada por Edward Norton y Brad Pitt. En su momento, la cinta no fue un éxito comercial, pero con el tiempo se convirtió en una obra de culto

Cuando se leen reseñas sobre El club de la pelea o se pregunta a los aficionados del cine por este filme, para el cual su guionista, Jim Uhls, adaptó al cine la novela homónima del norteamericano Chuck Palahniuk, la gran mayoría suele calificarla con comentarios positivos.

Sin embargo, la película dirigida por David Fincher (Pecados capitales) fue un fracaso en lo que a premiaciones respecta: no fue candidata a ningún Óscar y, a excepción de la protagonista, Helena Bonham Carter (Harry Potter), quien ganó un premio menor, la cinta no se llevó ningún reconocimiento. Desde Estados Unidos, Uhls habló con diario Hoy sobre esta obra de culto.

—¿Cómo comenzaste a trabajar en la película?

—David Fincher (el director) y Laura Ziskin (la productora) leyeron mi guión original y decidieron que yo debía hacer la adaptación. Trabajando en ella amplié los personajes, les di más textura y creé escenas totalmente nuevas entre ellos. Nunca pensé que el filme se llevaría a cabo porque parecía muy extraño e inusual para un estudio mayor (20th Century Fox).

—¿Cómo fue trabajar con los protagonistas?

—En el set hablé con Brad Pitt y Edward Norton sobre algunas preguntas que ellos tenían, pero el guión estaba terminado, no iba a hacer reescrituras durante la producción. Fui una de las tantas personas, incluyendo a Fincher, que pensaron en Brad y Edward para los papeles, pero nunca esperé que tuviera el éxito que tuvo.

—¿Por qué pensás que no fue reconocida con un Óscar?

—La administración del estudio cambió antes de que se estrenara y no hicieron nada para promoverlo en la Academia. Tendría que haber ganado al menos algunas estatuillas. Siempre fue un éxito, no en las salas de cine, pero ni bien salió en DVD comenzó a conseguir fanáticos y lo sigue haciendo.

—¿En qué momento se convirtió en una obra de culto?

—Es complicado saber cómo fue. Cuando empezó a volverse de culto fue porque parecía interpelar a los varones jóvenes de aquella época sobre sus frustraciones. Lo que nunca esperé, más allá de eso, fue que siguiera resonando con las nuevas generaciones.

—¿Qué otros elementos te sorprendieron de El club de la pelea?

—Otra de las cosas que me llamó la atención, y esto fue así desde el principio, fue la cantidad de mujeres a las que les gustó la película. Estuve hablando una vez en un festival y una chica se me acercó a preguntarme si estaba bien que su hijo de 13 años se sentara con ella a debatir sobre la cinta. Me dijo que era la película favorita de ambos.

—¿Cuál te parece que es el impacto que tiene en las personas?

—Algo de la película parece tener significado para todas las clases de personas, por todas las razones posibles. Empieza con un protagonista hombre que no puede vivir su vida vacía, con un trabajo sin sentido, viviendo solo, rodeado de cosas sin sentido. Va en un viaje en el que la pretensión de alcanzar la cima es considerada ridícula, y en vez de eso, el objetivo es tocar fondo para encontrar su verdadera identidad.

Un fanático de Palahniuk

Jim Uhls suele dar charlas sobre guión, pero aclara que no es un profesor en la materia y que jamás tuvo un mentor que le enseñara a él. El segundo libreto de su autoría que logró llegar a las salas de cines fue el de Jumper, en el año 2008, aunque en esa oportunidad no trabajó directamente con los actores. “Escribirla fue una experiencia bastante divertida y a veces difícil”, contó Uhls sobre la película en la que participaron estrellas como Samuel Jackson (Pulp fiction) y Hayden Christensen (Star Wars: episodio II).

Actualmente, el norteamericano se encuentra una vez más inspirándose en una obra del novelista Chuck Palahniuk. “Estoy trabajando en un piloto para una serie de TV basada en un libro suyo llamado Survivor. Sin embargo, el nombre tendrá que cambiarse si se hace la ficción”, contó Jim.

El libreto que el guionista le vendió a Fox

A pesar de que pasaron casi diez años de su última gran producción, Jim Uhls nunca dejó de escribir. En este sentido, uno de sus últimos trabajos fue el libreto para The Leviathan, un corto de casi cuatro minutos, dirigido por el irlandés Ruairi Robinson (La última misión a Marte).

Gracias a el video publicado en el año 2015, que todavía puede verse en la plataforma Vimeo, los estudios Fox decidieron comprarle el guión al autor de El club de la pelea para hacer un largometraje bajo la producción de Neill Blomkamp (Elysium) y Simon Kinberg (X-Men). Y aunque Uhls cedió los derechos, ya fue convocado para realizar una revisión de la historia.

Las imágenes del corto muestran una tripulación persiguiendo a una criatura mítica, un leviatán, en ciertas escenas en las que abundan los efectos especiales. La razón por la que intentan cazar al monstruo radica en que los huevos de la bestia son esenciales para generar la energía que les permita viajar por el espacio.