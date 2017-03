Olavarría se prepara para recibir a la "Misa Ricotera"







El próximo sábado es el recital del ex líder de Los Redonditos de Ricota, y la ciudad se prepara para recibir a unos 200 mil fanáticos. Una ciudad arriba de la otra

Olavarría ya es prácticamente una locura. Faltan apenas 5 días para el evento cultural más grande de los últimos años en la ciudad, y los fanáticos del Indio Solari comenzaron a llegar de todas partes del país para vivir la previa del mega recital del próximo sábado, a donde se espera una afluencia aproximada de 200 mil personas.

La Municipalidad de esa ciudad bonaerense ultima los detalles de lo que será una fiesta sin precedentes, y alerta sobre presuntas complicaciones que pueda generar un evento de semejantes características. Matías Peuscovich, uno de los productores del show del Indio Solari. Junto a su hermano, Marcos, el intendente Ezequiel Galli y el Jefe de Policía Distrital, Mario Busto, brindaron una conferencia de prensa con los detalles del evento, mientras los seguidores comienzan a vivir sus primeras aventuras.

"Hasta el momento no llegamos a 80 mil entradas. Es algo importante. Las versiones de 200 mil personas tienen que ver con los distribuidores y la venta. Se está diciendo un delirio en cuanto a la cantidad de gente. Y este no es un evento inédito, es inédito para Olavarría. Y no va a venir tres veces más que Tandil el año pasado, vamos a estar en una cantidad similar y es una súper convocatoria" dijo Peuscovich, según consigna el portal Infoeme.

"Estamos felices y las cosas están saliendo muy bien. Queremos que sea un evento positivo, es un evento sin publicidad, sin banda soporte, no es un festival. Estamos felices y nos gustaría que la gente de Olavarría sea receptiva" explicó.

De a poco, va tomando color el camino hacia la “Misa India” más concurrida de los últimos años. Y la ciudad, se prepara para recibir a una multitud.