Oscar Ruggeri: “Yo no tengo denuncias de maltrato”

El exfutbolista salió a marcar la cancha como en su época de áspero defensor y le puso picante a la guerra de su hija con el campeón del Bailando 2015

Como aquella recordada patada criminal en un partido entre San Lorenzo y Vélez en el que Oscar Ruggeri fue corriendo directamente a pegarle al arquero paraguayo José Luis Chilavert, y que no llegó a tocarlo de milagro, el padre de Candela Ruggeri cumplió lo prometido cuando dijo que iba a haber “una masacre” por el cruce entre su bella hija y Federico Bal.

El campeón del mundo luego de enterarse que su hija había llorado porque supuestamente Fede le había gritado en camarines había avisado: “Si a mi hija le pasa algo malo, alguien la va a pasar mal eh… les estoy advirtiendo A una mujer no se la puede atacar así. La verdad me enteré acá en la pista de esto, yo pensé que me estaban cargando, no sabía que estaba pasando. Hay límites. Yo me la banco, me río, todo, pero no se metan con mi hija, nada más”.

Luego de la condena de Carmen Barbieri (ver abajo) de las palabras que utilizó, el exjugador se defendió en el espacio de la previa del concurso que Marcelo Tinelli conduce y dijo: “No tengo nada para decir. No conozco a la señora (Por Barbieri, ver abajo). Cada uno defiende a sus hijos de la manera que quiera, nadie me va a venir a decir cómo voy a defender a mi hija. No me gustó lo que pasó… los antecedentes siempre. No soy agresivo, no tengo denuncias por maltrato, no tengo ningún tipo de denuncia. Dije esa palabra, tal vez no fue muy feliz pero es como cuando vos decís “mato por mis hijos”, cualquiera lo dice”. Con esto quiso diferenciarse del campeón vigente del Bailando quien tiene una denuncia en curso de investigación por violencia de género de parte de Barbie Vélez, y aclaró: “Me parece que hay que medir, principalmente con las mujeres, con las cosas que están pasando. Entonces, jamás me voy a meter con una mujer. El que se quiere meter en el barro conmigo, el hombre cualquiera, nos metemos en el barrio. Con hombres, no tengo ningún problema; con mujeres, respeto a morir”.