Otra prueba contra Latorre

Natacha Jaitt publicó varios audios y hundió al comentarista deportivo, que seguía desmintiendo el affaire que mantuvo con ella

La modelo Natacha Jaitt, que mantuvo un romance con el exfutbolista Diego Latorre, publicó un audio en su cuenta de Twitter que demuestra la relación que tuvieron, pese a que según Yanina, esposa del comentarista, él se encuentra devastado y no quiere reconocer el affaire que tuvo con la morocha de 41 años.

Sea por despecho o no, Jaitt no dudó en poner en su cuenta “basta de mentiras” para posteriormente poner un video en el que presiona el botón de play en la aplicación WhatsApp de su celular y se escucha la inconfundible voz del periodista deportivo quien le dice: “Escuchame, yo salgo de casa el jueves para correr tipo 7.30, 7.40; así que si llego 5 minutitos más tarde bancame, no me escribas porque estoy saliendo de casa y ahí no uso el WhatsApp. Te dejo un mensaje directo por Twitter, ¿te parece?”.

Además, sobre el final de la grabación, se escucha a Latorre visiblemente emocionado por el encuentro que iba a realizarse: “El jueves 7.40, 7.45 estoy ahí en tu casa. Un beso grande nena. Preparate. Yo me tengo que preparar para gar... con vos”.

Natacha afirma que hizo estas publicaciones porque el comentarista de fútbol se desentendió del asunto cuando los chats se viralizaron, y así lo explicó en los últimos días: “Todo esto te pasó por no atenderme el teléfono el domingo cuando saltó toda esa movida secreta. A fumársela y dar la jeta en lugar de mentir, ¡tonto!”.

Luego se sintió mal por su suerte con los hombres y agregó otro mensaje que claramente refería a su examante: “Querido karma: estoy harta de hombres mitómanos”.

Por si fuera poco, durante la jornada de ayer continuó publicando tuits acerca del romance prohibido, incluyendo dos audios en los que Latorre pronuncia palabras muy subidas de tono, con referencias a sus encuentros sexuales.

Además, durante la tarde de ayer Jaitt fue consultada en la calle por un periodista de Intrusos sobre el primer audio que publicó y dijo que hubo un llamado en las últimas horas, sin dar detalles sobre la comunicación. Lo que sí confirmó es que, con el marido de Yanina, tenía una relación más allá del sexo.