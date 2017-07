Pamela David recordó un episodio de acoso

La conductora recordó sus comienzos, cuando llegó de Santiago del Estero para hacer una carrera de modelo en Buenos Aires, y reveló un mal momento que sufrió con un representante de actores que la acosó.

“Yo ya había empezado mi carrera como modelo y me iba de verdad muy bien en Paraguay, así que tuve que buscar un representante que me ayudara, por lo que me recomendaron a este tipo”, comenzó la morocha.

“Nos reunimos y empecé a hablarle sobre mi situación, pero me agarró la mano muy suavemente y me preguntó: ¿soy lindo?, ¿te parezco lindo? Yo le dije que no”, contó Pamela.

“Se aprovechaba de la situación, de la chica que viene del interior, que está viviendo en una pensión, como puede”, reflexionó.