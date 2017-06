Pampita, a la China Suárez: “Yo no tengo tiempo para pavadas”

Por un comentario de la actriz en Instagram, que pareció dirigido a la expareja de Benjamín Vicuña, se armó una nueva guerra mediática entre las dos bellezas

La guerra se inició durante el rodaje de El hilo rojo, cuando Carolina “Pampita” Ardohaín irrumpió furiosa en el motorhome y sorprendió a Eugenia “China” Suárez junto con el actor chileno Benjamín Vicuña, con quien por ese entonces la modelo llevaba 10 años de relación. El tiempo pasó y la disputa mediática se fue diluyendo. Los motivos son inciertos: quizá un pacto de no agresión para que los hijos de la argentina y el chileno no sufrieran, o tal vez una decisión de dos adultos que con el tiempo aprendieron a convivir con el dolor.

Esta segunda opción parece ir perdiendo fuerza, ya que una foto en las redes sociales generó el fin de la tregua entre Carolina y Eugenia.

Todo comenzó cuando en una publicación que la China hizo en Instagram un usuario, que luego fue dado de baja, escribió: “Pobre Beltrán, el sin cejas (por Vicuña) lo reemplazó a él y a sus hermanos por tu hija. Cumple el 8 de junio y el padrazo, como decís vos, no va a estar con él”, a lo que la Suárez respondió: “Cállese, pesada. Y deje de hacerse cuentas fantasma para decir tonterías”. Luego de la descarga en la que se intuye que la misteriosa cuenta era de una persona que la pareja conocía, todos los cañones apuntaron a Pampita, quien consultada por la prensa contestó: “No voy a engancharme con ninguno de esos temas; tengo respeto absoluto por el padre de mis hijos”.

Pero el asunto no quedó allí. A la jurado de Bailando por un sueño le insistieron sobre el tema y ella trató de desligarse de la culpabilidad que le asignaron. Inmediatamente la modelo publicó la respuesta: “Yo no tengo tiempo para pavadas. Trabajo un montón. Tengo otras cosas que me alegran la vida y no perdería tiempo en algo así... Eso no me importa, no quiero tener problemas con nadie”, dijo.

¿Alcanzará para un alto el fuego? Habrá que esperar para ver si Suárez termina confirmando las sospechas sobre la cuenta falsa.