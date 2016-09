Pampita: “Enamorarse es una cosa fuerte”

La modelo habló como nunca de su situación sentimental y se lamentó por el fallido noviazgo con Nacho Viale. “A veces no funciona”, afirmó

Desde su escandalosa separación con Benjamín Vicuña, las especulaciones sobre la vida amorosa de Carolina “Pampita” Ardohain, no cesan. Durante el verano se la vinculó con varios hombres, pero de aquí a esta parte eran dos los candidatos fijos de la modelo: Nacho Viale y Juan “Pico” Mónaco.

Ahora y pese a que aclaró que de su vida privada no volvería a hablar, Pampita se sinceró sobre su relación fallida con Nacho Viale en una distendida charla con Este es el show. “Y bueno, no tuve suerte, qué va a ser”, afirmó, apesadumbrada. Consultada sobre que hasta la propia Mirtha Legrand lo había contado en su clásico programa, la modelo insistió: “Sí, bueno, pero la suerte no ayudó”. “¿Te hubiera gustado que funcione?”, le preguntaron. “No sé, qué sé yo, a veces no funciona, y bueno, qué va a ser”, se lamentó.

Luego, la modelo profundizó sobre las cuestiones sentimentales. “Enamorarse es una cosa de suerte. Hay gente que tiene suerte y después de una separación rápidamente encuentra el amor y otra que no es de un mes para el otro. No tengo presión, quiero tomarme mi tiempo y cuando me sienta cómoda y sea algo serio, recién ahí me voy a exponer, si no no”, destacó.

“Mi carrera no se la banca cualquiera, además soy madre y a un hombre no puedo dedicarle un cien por ciento. No puedo viajar mucho tampoco, no puedo salir por Buenos Aires a conocer a alguien porque siempre alguno me escracha. No es nada fácil”, indicó sobre la exposición de su intimidad. “Es un año especial, hay mucha expectativa sobre quién va a ser la persona que me va a enamorar”, agregó.

Cabe destacar que la semana pasada, la intermitente historia de amor entre Ardohain y Mónaco volvió al centro de la escena cuando desde Los ángeles de la mañana mostraron imágenes de una cena romántica que la modelo compartió con el tenista. La cita tuvo lugar en un restoran de Belgrano y Ángel de Brito incluso reveló que en un momento Pico le dijo a Pampita: “Te quiero dar un beso”, pero la diosa se negó al meloso pedido por estar en público. Con respecto a esta relación, la modelo continúa negando que haya amor aunque los flashes de las cámaras digan lo contrario.

De críticas y otros cuentos

Desde que se sumó al jurado de Bailando por un sueño, Carolina ha tenido que sortear varios obstáculos. Teniendo en cuenta su mediática separación, fue el centro de varias críticas, incluso por su sonrisa, a la que muchos tildaron de “falsa”. “Es parte de mí mi sonrisa. Yo soy muy positiva, siempre, y tengo mucha energía. Me levanto 6.40, llevo a los chicos, voy al gimnasio, hago una nota, tengo muchísima energía y la sonrisa es parte de eso, es muy difícil que me quiten esa buena onda, pero preparate si me la quitás porque soy bravísima. Si dejo de sonreír es porque está todo mal”, aclaró Pampita.