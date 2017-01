Pampita: “Pensé que mi familia iba a ser para siempre”

Con el pasado ya superado, lejos de la separación que estuvo manchada por acusaciones de infidelidad por parte de ella, y escandalosos tuits y audios, Carolina “Pampita” Ardohain habló de la desilusión por la separación de

Benjamín Vicuña y cómo esto repercutió en la idea de familia que ella tenía. “No elegí la situación en la que estoy hoy, de tener que estar sin mis hijos”, disparó.

“Pensé que mi familia iba a ser para siempre. Pensé que los iba a criar todos los días de mi vida con el hombre que yo amaba, no elegí la situación en la que estoy hoy de tener que estar sin ellos. Los traje al mundo con una gran responsabilidad, pero bueno, uno no elige todo lo que le pasa en la vida. Me lo tomo de la mejor manera posible. He crecido un montón este año para tratar de ser la mejor mamá posible, la mejor expareja posible y la mejor futura novia de alguien posible. Uno trabaja todos los días para eso, para darle mayor calidad de amor a todo el mundo”, reflexionó.

Además, dijo que no descarta la posibilidad de volver a casarse, y confesó que la prueba para ver si lo de Pico puede funcionar será la distancia que deberán sortear este año por asuntos laborales.