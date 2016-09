Pampita se fue sin pagar

La jurado del Bailando y una de las mujeres más hermosas de Argentina se hizo la viva y la escracharon. Las cámaras de seguridad de un estacionamiento mostraron como Pampita se acercó a la boletería para pagar y se dio cuenta que no tenia efectivo. El empleado que la atendió contó: “Cuando va a abonar me dice que no tenía efectivo, quedó en que volvía a pagar. Lo tuve que poner de mi bolsillo porque me lo descontaron”, contó el pobre trabajador que tuvo que ponerle 77 pesos por la fea actitud de la modelo.