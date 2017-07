Paola Krum: “Hay que asumir el paso del tiempo como una suerte de nueva belleza”

La actriz se mantiene alejada de las cirugías invasivas y de la moda de mostrarse por siempre joven. En diálogo con este medio, habló del final de Quiero vivir a tu lado y del tiempo que se tomará para descansar y compartir con su hija

Después de finalizar las grabaciones de la ficción Quiero vivir a tu lado, la actriz Paola Krum decidió darse un descanso. Con la idea de pasar más tiempo con su hija, analiza de manera más relajada las nuevas propuestas que empiezan a llegarle, de cara a lo que será su futuro laboral. “La verdad es que hacer una tira es muy exigente y estuve desaparecida de la vida cotidiana de mi hija, en la que me gusta tener tanta presencia”, afirmó la intérprete.

A pesar del bajo perfil que la caracteriza y de su política de brindar notas únicamente para hablar de nuevos proyectos, la actriz accedió a una entrevista con diario Hoy, donde no solo se refirió a su profesión sino también al culto de la imagen y la belleza que muchas veces se hace en la televisión. “Creo que ahora la prioridad es estar por siempre joven, pero cada edad tiene su encanto”, aseguró Krum, y agregó que “hay que asumir el paso del tiempo como una suerte de nueva belleza”.

—¿Cómo transitaste el final de Quiero vivir a tu lado?

—La verdad es que no lo viví como algo abrupto. Fueron meses de trabajo duro, de incontables horas. Mi personaje tenía mucha presencia, por ende estaba todo el día grabando. Creo que la historia se contó en el tiempo y la forma que necesitaba. No sé cómo se mide el rating ahora, pero como la novela terminaba tarde, la gente me decía que la veía por internet y por la web del canal. El elenco era fantástico y fue un proceso de mucho aprendizaje, ya que hubo dificultades para enfrentar. Al ser una comedia con tonos dramáticos, cada escena estaba muy bien pensada.

—¿Sos muy selectiva a la hora de aceptar un proyecto?

—Tengo la suerte y la fortuna de poder serlo. Ser selectivo no significa que uno pueda acertar siempre. Tomás en cuenta algunas cuestiones; en teatro ves el texto, el elenco y el director. Más allá del exitismo, las cosas pueden salir bien o mal, pero si elegí y quise atravesar un proceso, eso ya es algo bueno. He aceptado producciones que no funcionaron, pero para mí fueron momentos de mucha riqueza y de conocer gente entrañable con la que querría trabajar siempre.

—¿En qué vas a trabajar ahora?

—Estoy descansando porque estuve trabajando de manera muy ardua. Pasé de hacer La chica del adiós en teatro a grabar Quiero vivir a tu lado. Yo no sé si me había olvidado, pero la verdad es que hacer una tira es muy exigente. Se empieza muy temprano a la mañana y se termina tarde, entonces estuve desaparecida de la vida diaria de mi hija, en la que me gusta tener presencia. Así que ahora, por elección, decido descansar y tomarme un tiempo para estar con ella.

—¿Cómo ves a la televisión nacional?

—Considero que la ficción está en un momento de crisis, por muchas razones: la competencia, la gente consumiendo cada vez menos televisión de aire. Además existen infinidad de plataformas que dan la chance de ver series y películas extranjeras, espectaculares, muy bien hechas, producidas y contadas. También existen novelas turcas, brasileñas, entre otras, que resultan mucho más baratas para poner al aire, en lugar de tener que hacerlas. Sé que en estos momentos es muy caro y complejo ponerse a producir, entonces es muy valioso cada vez que aparece un nuevo producto.

—Sos una persona conocida, pero que elige mantener un perfil bajo, ¿le das relevancia a las redes sociales?

—Soy bastante ignorante con las redes. Me cuesta bastante trabajo y me siento vieja en ese sentido. A partir de Quiero vivir a tu lado comencé a tener Instagram. Es lindo el contacto con la gente, siempre dicen cosas muy agradables. Me gusta mostrar cosas de mi trabajo con aquellos que lo siguen y me quieren a la distancia.

—Te mostrás un poco más, ¿estás pendiente de tu imagen?

—Siempre relaciono una buena imagen con la salud. Creo que es muy importante, sobre todo para una actriz, el hecho de verse bien. Con esto no me refiero a verse joven, porque creo que ahora la prioridad es esa, estar por siempre jovial. Pero cada edad tiene su encanto y su belleza. Me impresiona cuando las caras se modifican por completo, y son otras. Por supuesto que el tiempo y el transcurso de los años cambian los rostros, pero hay que asumir los años como algo positivo, una suerte de belleza nueva.