¿Para cuándo Batman, Ben?

Cuando se supo que Ben Affleck iba a tomar la posta en la saga, muchos fundamentalistas se alarmaron por la calidad, pero ahora el problema es que sigue dilatando su estreno

El año pasado le tocó protagonizar una cuestionada producción con Batman vs Superman. Allí, no solo el guión no era muy promisorio, sino que tuvo la difícil tarea de reemplazar a Christian Bale, quien había hecho un trabajo muy elogiado bajo la dirección de Christopher Nolan.

Por eso, más allá de que su proyecto basado en el Caballero de la Noche sigue firme, todavía continúa dando vueltas intentando pulir cada detalle para el filme, que se llamaría The Batman.

El problema ahora resulta ser el traje; Ben Affleck se está poniendo quisquilloso con el vestuario del héroe de Ciudad Gótica. Quiere algo cómodo que no se entrometa con la difícil misión de actuar y dirigir la película. “Vamos a tener que modificarlo para que sea un poco más fácil ponérselo y sacarselo. Cuando estás adentro, traspirás como loco y quedás cansado, pero podés hacer tu parte e irte. Cuando sos el director, eso no se puede, tenés que estar para todos”, sostuvo el actor.

La nueva ficción del enmascarado tiene una fecha tentativa de estreno, recién para 2018 o 2019, pero si la estrella hollywoodense continúa con dudas, probablemente se siga postergando. De hecho, Affleck está bastante enojado por la poca prensa que recibe su actual película Live by night, la cual llegará a la Argentina el 26 de enero.

Para la traquilidad de muchos, dejó en claro que el guión ya está bastante orientado. En una entrevista en el programa de Jimmy Kimmel (foto) contó: “Me ha llevado un año y medio escribirlo y tenerlo listo. He trabajado muy duro pero a nadie le importa una mi... (sic). Nadie me preguntó ¿dónde está Live by night?, mientras que con Batman me lo preguntan todo el tiempo”. Con una mezcla de humor y hartazgo, el actor quiso dejar en claro que todo está encaminado.