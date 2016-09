Paula Linda rompió el silencio: “Leo dijo que estaba solo y le creí”

La mujer señalada como la tercera en discordia entre Granata y su pareja habló sobre la relación que mantenía con el empresario. En las redes, Amalia explotó con duros comentarios

La novela que protagonizan Amalia Granata y su pareja Leonardo Squarzón volvió a tener un polémico capítulo cuando Paula Linda, la amante de este último, fue al piso de Intrusos para contar la verdad sobre su vínculo con el empresario. “Yo no era la amante. A mí Leo me dijo que estaba solo y yo le creí. No es que confié en él solo por sus palabras, sino por hechos concretos”, expresó la tercera en discordia.

“No vengo acá porque quiera cámara”, se atajó en un comienzo. Luego pasó a relatar cómo se desencadenó el escándalo. “Me siento traicionada por una amiga, no sé si fue Greta. Yo tenía mucha confianza con ella, le compartía todo”, dijo sobre su amiga, la periodista Greta Rodríguez, y ahí empezó a develarse la situación. “Me preguntó si podía tirarlo como primicia, y yo le dije: Mi nombre nunca lo digas. Ella me dijo que iba a decir solamente que estaban separados”, justificando el engaño.

“Él siempre estuvo enamorado de mí, me lo decía siempre”, dijo, y comentó: “Apenas se separó (de su expareja Soledad Solaro) me habló”. La rubia estuvo un año y medio fuera de la Argentina, y por eso no estaba al tanto de lo que sucedía con la panelista. “Lo único que sé es que él estaba dolido por una infidelidad (de Solaro). Estaba con mucha bronca y buscaba hacer escándalo. Quería estar con una famosa”, disparó sobre el inicio de la relación entre el empresario y Granata, quienes fueron presentados por Yanina Latorre.

También habló sobre Roque, el niño que pronto Amalia dará a luz: “Se mandó la macana porque él mucho no la conocía pero respetó la decisión de ella de tenerlo. Es un caballero”. Sobre este mismo tema comentó: “Me dijo que se quería matar, y me contó que ni siquiera estaban en pareja. Él me pidió hacer las fotos”.

Luego indicó: “Me solidarizo con Amalia Granata. Mi intención no fue hacer un daño. Yo también soy una víctima perjudicada. Lo quería mucho a Leo y me merezco una disculpa. Eso no se le hace a una dama”.

Otra versión y escandalosos audios

Ante las declaraciones de Paula, Greta Rodríguez explicó cómo llegaron a sus manos las fotos que desataron el escándalo. La periodista contó que fue la misma Paula Linda quien le envió el material y le pidió que por favor lo publicara. “Ella le pasó la información a la producción de Implacables, el programa que conduce Susana Roccasalvo, y ellos decidieron que no las iban a emitir”.

Sin embargo, al día siguiente las imágenes estaban en todos los medios: “Se empezaron a filtrar, entonces lo único que dije en Twitter fue que la primicia era mía. Yo soy periodista y me llegó una información: la infidelidad de este señor. Él es ahora la víctima y yo la mala, yo soy la que no protege a una embarazada. Él es el que no la protege”.

Para cerrar, Greta dio a conocer el audio en el que Paula le pedía que por favor diera a conocer la noticia: “Te mando fotos, estamos al horno. Lo único, cortame la cara para que no se me vea. Me estas haciendo el favor de la vida, cómo no querés que te adore”, podía oírse.

Los picantes tuits de Amalia

Mientras Paula Linda daba la extensa nota en Intrusos, Amalia Granata, quien la estaba escuchando atentamente, lanzó una catarata de me gusta a los tuits de otros usuarios que hacían referencia al tema.

“Por favor, díganme que este pibe no la cag... a @AmelieGranata con esa mersa. Por favor, tiene granos tapados con Angel Face, lentes de contacto. #out”, decía uno de los mensajes. “La verdad, me da mucho asco una mina que, por cámara, hace esto. Love Amalia”, escribió otra usuaria. “La verdad que son la escoria de la tv. No tienen escrúpulos. Repudio total la nota...@rialjorge @intrusosoficial @AmericaTV @AmelieGranata”, fueron otros de los escritos.