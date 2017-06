Peter Lanzani: “Decidimos no tener doble de riesgo”











Los protagonistas de Solo se vive una vez, la película que se estrena este jueves, contaron cómo fue formar parte de la comedia de acción dirigida por Federico Cueva

Hace más o menos treinta años, el argentino Federico Cueva comenzaba una carrera como doble de riesgo. Gracias a ella transitó tanto los caminos de la actuación como la coordinación de los equipos de efectos especiales en producciones españolas, que lo llevaron a conocer a Santiago Segura. A partir de ese encuentro, se sumó a las películas de Torrente, desde su segunda entrega. También dirigió algunas versiones de Fear Factor, un reality show en el que los protagonistas demuestran sus destrezas físicas en una pista de obstáculos.

Gracias a su relación con Segura, su nombre fue uno de los que se barajó para dirigir una nueva coproducción entre la Argentina y el país europeo. Se trataba de Solo se vive una vez, cuyo libreto fue escrito por su compatriota Sergio Esquenazi y contó con un gran reparto actoral, en el que Peter Lanzani y Gérard Depardieu (El hombre de la máscara de hierro) encabezaron el cartel, pero del que también formaron parte importantes figuras como Pablo Rago, Eugenia “China” Suárez, Luis Brandoni, Darío Lopilato, Carlos Areces (Torrente 4), Hugo Silva (Los hombres de Paco) y el propio Santiago Segura.

Antes del estreno del filme, que llegará a las salas del país el próximo jueves, los intérpretes conversaron con diario Hoy sobre cómo fue ser parte del proyecto.

—Hay pocas películas de acción argentinas, ¿cómo trabajaron con las armas y los dobles de riesgo?

Peter Lanzani:—Tenemos un director que maneja ese código hace muchísimo tiempo y fue un excelente capitán para el equipo. Fue quien marcó el ritmo: sabía cómo poner las cámaras y plantear las escenas para no perder el tiempo que teníamos, que era muy justo. Hicimos un par de ensayos previos donde armamos coreografías y nos familiarizamos con las armas. Luego fue divertirse. Decidimos no tener doble de riesgo y las escenas las hicimos nosotros: peleas, explosiones, armas. Eso le puso otro condimento a la hora de hacer una película de acción.

—¿Cuánto esfuerzo físico les demandó filmarla?

PL:—Las escenas de acción estuvieron buenísimas. A mí me mataron en el gimnasio, me pusieron un personal trainer que me aniquilaba todos los días, pero valió la pena. La verdad es que la pasamos muy bien. Con Darío nos conocimos en la película y sabíamos que nos íbamos a divertir. Son esos proyectos que uno ratifica, y nos sentimos felices. Somos afortunados por el laburo que tenemos, por trabajar de algo que amamos y que nos apasiona.

Darío Lopilato:—Después de la película empecé a entrenar y me di cuenta de que me faltaba algo (risas). Es como meterse con un chiche nuevo, este género es como jugar a ser un niño, por la intensidad de la película. Era difícil no pasarla bien.

—Tu personaje es un judío bastante ortodoxo, ¿cómo fue la construcción?

DL:—Fue increíble, una búsqueda muy linda porque es muy diferente a mí (risas). Fuimos buscando, teníamos un rabino que nos iba marcando cosas. Me acuerdo de una persecución en la que estábamos con Pedro y la pretendida por Yosi, mi personaje. Durante un ensayo la agarré y vino el coach a los gritos diciendo que no podía tocarla; hay un momento en el que los judíos ortodoxos no pueden tocar a las mujeres. Fui aprendiendo de gran cantidad de extras, que eran de la colectividad y nos iban ayudando. Les parecía gracioso cómo aparecía el mundo del cura, Pablo Rago, y el de Pedro. Me gusta mucho laburar el personaje de afuera hacia adentro. Una vez que lo tenés en la cabeza empezás a trabajar. Pero tuvo mucho que ver nuestro director, Fede Cueva.

—Luis, ¿de qué manera encaraste el papel del rabino y cómo fue trabajar con los chicos?

Luis Brandoni:—Nuestro trabajo es hacer una síntesis. En lo personal me dio mucho gusto que me convocaran para el personaje. No soy un hombre religioso, pero me encantó el cura que encarné en El hombre de tu vida con Juan José Campanella. La posibilidad de hacer de rabino me alegró porque me hizo pensar en lo afortunado que era. Lo he hecho con el mayor de los respetos. Trabajar con los chicos fue muy agradable. Lo que más compartimos fueron momentos de pausa durante los descansos de filmación. Algunos chistes se repetían y uno, que tiene buenos modales, se volvía a reír. Tratamos de disfrutar del trabajo. Algunas veces se nos escapa y hablamos de esto como una cosa natural. Pero para los actores no es tan natural como parece, es un privilegio y tenemos que disfrutar mientras dure.

—Con Peter vas a compartir un unitario (Un gallo para Esculapio)…

LB:—Después de hacer esta película nos llegó la posibilidad de hacer una serie que se va a estrenar en agosto. Nos permitió, más allá del gusto de conocernos, trabajar con mucha intensidad tantos meses con un joven actor al que le auguro un gran y largo trayecto en este oficio.

—¿Qué significa para ustedes compartir el set con Gérard Depardieu?

Federico Cuevas:—Es como trabajar con un pedazo de la historia del cine.

PL:—Creo que todos coincidimos. Es una eminencia del cine y laburar con él fue una experiencia espectacular, es algo que no olvidaré jamás. Es el cine en persona.

—China, tu participación es corta, pero, ¿qué te generó ser parte del proyecto?

China Suárez:—Estaba ansiosa por empezar. Me llamaron los productores con los que empecé en Abzurdah. Descubrí un mundo que me encanta, el cine, en el que espero seguir creciendo. Ojalá que a la película le vaya increíble porque es buenísima.

El reencuentro tras Casi ángeles

Ya pasaron siete años desde el final de la telenovela juvenil que produjo Cris Morena, Casi ángeles, donde Peter Lanzani y Eugenia “China” Suárez eran los protagonistas junto a Lali Espósito, Nicolás “Tacho” Riera y Gastón Dalmau. Bastante más grandes, el trabajo los volvió a reunir en un set, pero por primera vez se trató del rodaje de una película.

“Ninguno maduró, Peter sigue haciendo los mismos chistes y yo me sigo riendo”, bromeó Eugenia, que también afirmó que Lanzani “es el compañero soñado para directores y actores”. Por su parte, el intérprete le devolvió la gentileza y contó que “siempre tuvimos relación, no es que hacía mucho que no nos veíamos. Para mí es un placer laburar con ella, es muy talentosa y disfruté mucho encontrarnos en el mundo del cine”.