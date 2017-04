Pico Mónaco ganó un partido muy difícil

El tenista, que acaba de cumplir 33 años, abrió su corazón y contó las sensaciones que tuvo al ponerse en pareja con Pampita.

“Sabía que podía ser difícil porque también ella venía de una relación de hace mucho tiempo, de tener una familia, de estar acostumbrada, de tener a la persona todo el tiempo al lado. Iba a ser difícil encajar”, expresó el tandilense.

Además, hizo gala de su romanticismo al contar qué es lo que le gusta de la modelo: “Me enamora su sonrisa, el día a día, el estar, lo compañera que es, lo cariñosa y la madre que es. Tiene una alegría... más allá de las cosas que pasaron, la fuerza interior, el coraje que tiene para afrontar la vida es lo que me genera admiración. Ahora puedo dedicar mucho más tiempo a la relación. Estoy disfrutando todo lo que me está pasando, ella me puede acompañar y yo acompañarla a ella”.