Piden reconocer a Leia como una princesa de Disney

Una fanática de la saga comenzó una campaña en la plataforma Change.org para convencer al director de la compañía

George Lucas se habrá imaginado alguna vez la cantidad de coletazos que traerían sus películas? Como si no fueran suficientes las precuelas, los spin- off o las secuelas y no bastara con la cantidad de merchandising y tribus urbanas surgidas alrededor de los personajes, resulta que ahora La guerra de las galaxias podría expandir su alcance en el universo del ratón Mickey.

Luego del fallecimiento de la actriz Carrie Fisher el pasado 27 de diciembre, en un contexto en el que, además del reciente estreno de Rogue one se esperan tres películas más hasta 2019, los niveles de fervor se dispararon entre los seguidores de la saga galáctica.

Ahora, Cody Christensen inició una petición dirigida a Bob Iger, actual director de Disney, para que ponga a Leia en el pedestal en que ya están, por ejemplo, Blancanieves, Cenicienta, Bella, Pocahontas y Mulán, entre tantas otras. “Luego de la trágica pérdida, sentimos que deben deshacerse de la regla que dice que una princesa de Disney debe ser animada”, dice la campaña, que lleva reunidas más de 25.000 firmas virtuales.

“Sería una maravillosa forma de recordar a Carrie”, afirmó Christensen.

El origen del look de Leia

Como sucede con todas las princesas de la compañía, seguramente necesite un vestuario característico, ya que hay que buscar la veta comercial. Ahora bien, pareciera ser una gran incógnita el origen del particular peinado con el que se caracterizó al personaje de Carrie Fisher. Quizás solo sea capricho de los vestuaristas.

Sin embargo, hace algunos días el portal Digital Spy recordó que en 2002 George Lucas confesó que se había inspirado en las mujeres que combatieron en la Revolución Mexicana, llamadas “soldaderas”. “En 1977 estaba trabajando muy duro para crear algo diferente que no fuese moda. Me quedé con el aspecto de las revolucionaras del suroeste de la época de Pancho Villa”, contó el director.

¿Tarzán y la protagonista de Frozen son hermanos?

Uniendo puntos y conectando ambas películas, algunos fanáticos de estas ficciones que deambulaban por los foros sugirieron que los padres de ambos personajes tenían historias muy similares. El único problema es que, en la trama de Frozen (2013), Elsa y Anna presenciaban el funeral de sus progenitores, víctimas de un naufragio. ¿Pero realmente se habían ahogado en el mar?

En una sesión de preguntas y respuestas del portal Reddit, los creadores del filme echaron un poco de luz al asunto. Según dijeron, los padres de Elsa deambularon en un bote, tuvieron un niño, y luego encallaron en una isla donde construyeron una casa en un árbol. Allí vivieron hasta que, fiinalmente, fueron devorados por un leopardo.

Sin dudas, los eventos son muy similares al inicio de la película Tarzán (1999). Como si no fuera suficiente, el responsable de esta teoría es Chris Buck, nada más y nada menos que el codirector de ambas producciones.

En una entrevista con MTV, Buck contó que mientras se dirigía a una reunión con la otra di­rec­tora, Jen Lee, le contó la historia completa. “De alguna manera, terminaron lejos de las aguas escandinavas, en una selva, y tras quedar huérfano, el bebé fue criado por gorilas”, confesó Chris y agregó: “Que la gente crea lo que quiera, ese es el espíritu de Disney”.