Polémicas por comentarios homofóbicos del Chaqueño Palavecino en un show

El Chaqueño Palavecino fue denunciado por “homofóbico y machista” tras una presentación escandalosa que llevó a cabo en la Fiesta Nacional del Chamamé. “Son todos machos acá o son todos medio…”, fue la primera frase que lanzó, realizando gestos con las manos.

En tanto, uno de los que salió a responder duramente a los exabruptos del folclorista, fue Anibal Pachano: “ Es tan ignorante que no tiene la menor idea que no tiene hoy es una enfermedad de homosexuales y de heterosexuales, es doblemente la comunicación equivocada de retroceder una lucha que venimos haciendo todos", expresó Pachano.

Para el actor, “mas allá de que pida disculpas, debería hacer un trabajo comunitario. La disculpa no basta, lo dicho, dicho está. Como artista, cero respeto y como persona menos. Fue nefasto”.

Por su parte, el Chaqueño realizó un descargo y dijo: “ “Estoy bien y mal porque no tuve intención de hacerlo”.

“He tenido gente trabajando conmigo, los banqué todo el tiempo e hice lo que tenía que hacer. No fue para ofender a nadie si voy a decir algo de la enfermedad, a mí se me murió gente trabajando conmigo. Vivo trabajando, tengo una fundación”, indicó y agregó, irónico: “Ahora no se puede hablar de nada, pobres los humoristas".







POLÉMICA | Luego de los dichos del #ChaqueñoPalavecino, Aníbal Pachano salió al cruce, indignadohttps://t.co/3Cfg8AXD2x — Diario HOY (@diariohoynet) 1 de febrero de 2017