¿Por qué volvió a tuitear Ricardo Fort?

Mediante la cuenta del empresario chocolatero, fallecido hace tres años, publicaron un mensaje “desde el más allá”. Ahora, la discusión pasa por saber si se trató de una movida publicitaria o fue un simple hackeo. Furioso, su exnovio habló del tema

Mientras las noticias sobre dolorosas muertes en la farándula vernácula e internacional siguen siendo debatidas en todas las redes sociales y en las conversaciones entre amigos, Ricardo Fort volvió e hizo colapsar varios corazones, al publicarse un nuevo mensaje escrito “desde el más allá” en su cuenta de Twitter, que lleva más de tres años inactiva.

El posteo, escrito íntegramente en mayúsculas, como solía hacer el fallecido artista y empresario chocolatero, decía lo siguiente: “Perdón (por) la ausencia, no llega la señal de @movistararg por acá. ¡Qué aburrida está la TV sin mí! Les dije que el tren Fort pasa una sola vez”.

Al instante, hordas de usuarios enloquecieron y comenzaron a hablar de un milagro. ¿Sería esta una devolución divina por todas las estrellas que partieron este año? Lo cierto es que los más escépticos vieron una veta comercial, y pensaron que desde el entorno de Fort habían utilizado su cuenta para hacer una publicación con tales fines, considerando que, pese a que el hombre que saltó a la fama mostrando su fastuosa vida falleció hace tres años, sus mensajes suelen ser retuiteados por los usuarios todo el tiempo.

La familia de Fort salió al cruce de estas versiones, al decir que seguramente se trató de una broma del Día de los Inocentes. Además, informaron que cambiaron la contraseña para que no vuelva a ocurrir.

Por su parte, Gustavo Martínez, expareja del fallecido mediático y tutor de sus hijos adoptivos, se mostró furioso con el tema y declaró: “Si tengo que interpretar ese tuit, la verdad, tengo que decir que quien lo escribió es una mala persona, una muy mala persona”. Luego, agregó: “Da a entender que si está ausente o la señal no le llega es porque está muerto o enterrado. Al principio no caí, pero después me da un montón de lecturas y todas llegan al mismo lugar, al mismo punto. Ahora sí entiendo que fue malicioso y de mal gusto, pero malísimo gusto”.

Por último, Martínez advirtió: “Meterse con Ricardo es meterse conmigo, meterse con sus hijos, con los que lo quieren. Pero lo más bajo es meterse con una persona que realmente no puede defenderse. Es horrible, es espantoso. Si lo que pienso yo coincide con lo que piensa el resto, creo que no me estoy equivocando”.

Lo cierto es que, más allá del enojo en el entorno del Comandante con quien haya publicado el mensaje, el tuit no fue borrado, y la empresa telefónica nombrada sigue recibiendo publicidad no tradicional.