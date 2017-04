Procesaron y embargaron por $500.000 a Gustavo Cordera

El cantante y ex líder de la banda de rock "Bersuit Vergarabat", Gustavo Cordera, fue procesado y embargado por $500.000, por sus dichos aberrantes en el marco de una charla con estudiantes de Periodismo de la TEA. "Hay mujeres que necesitan ser violadas", había dicho.

El juez Canicoba Corral procesó al músico por la presunta comisión del delito de "incitación a la violencia colectiva" por haber dicho "hay mujeres que necesitan ser violadas para tener sexo" durante una de sus exposiciones durante la charla.

El hecho ocurrió en agosto pasado y fue difundido por uno de los estudiantes en las redes sociales. “Hay mujeres que necesitan, porque son histéricas, ser violadas, porque psicológicamente lo necesitan y porque tienen culpa y no quieren tener sexo libremente. Quieren jugar a eso. A mí no me gusta jugar a eso, pero hay tipos a los que sí. Somos muy complejos los seres humanos”, dijo Cordera.