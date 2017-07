Protagonista de Star Wars cuestiona la falta de diversidad en Game of thrones

John Boyega advirtió que en la serie de HBO prácticamente no hay personajes negros. Además, recordó que algo parecido sucedió en El señor de los anillos

Quizás algunos ya lo habían notado o tal vez para otros no era tan evidente, pero con la reciente declaración de John Boyega, uno de los protagonistas de la nueva franquicia de Star Wars, se puso sobre el tapete una vez más la discusión sobre la diversidad en las producciones masivas. Si bien hay varios personajes que no son blancos en la historia, como Missandei (Nathalie Emmanuel) y Grey Worm (Jacob Anderson), para el intérprete no es suficiente.

“No hay gente negra en Game of thrones”, reprochó Boyega en una entrevista con la revista GQ, en relación con los pocos papeles con diálogos que tiene la comunidad afrodescendiente en la serie. El actor afirmó que no pagaría por ver una historia en la que solo aparece “un tipo de persona en pantalla”.

El intérprete hace referencia a un concepto conocido como whitewashing, que en los últimos tiempos se puso en debate en la industria del cine y la televisión. En pocas palabras, el whitewashing es un término con el que se define a los actores blancos que interpretan papeles que corresponderían por ejemplo a orientales o negros. Uno de los casos más recientes fue el de Matt Damon en la película La gran muralla, en la que interpretó a un mercenario en China.

Otra de las producciones en las que, para Boyega, también falta diversidad es la trilogía de El señor de los anillos.

El actor ya había generado discusiones en foros de fanáticos de Star Wars, después de que se conoció el primer teaser de la película, que comenzaba con él quitándose el casco de stormtrooper (foto), detalle que para muchos había sido considerado innecesario. “Acostúmbrense”, les contestó a los que protestaron, y agregó que la comunidad negra estaba empezando a recibir cada vez más papeles con diálogos en pantalla. ¿Tomarán nota en Game of thrones?